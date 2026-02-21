Ψηφιακό ευρώ: Προς την τελική ευθεία ένα στρατηγικό στοίχημα για την Ευρώπη
10:02 - 21 Φεβ 2026

Η συζήτηση για το ψηφιακό μέλλον των πληρωμών στην Ευρώπη εισέρχεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίζεται θετικό στη δημιουργία ψηφιακού ευρώ με διπλή λειτουργία: τόσο διαδικτυακή (online) όσο και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (offline). Η προσέγγιση αυτή διευρύνει τον αρχικό σχεδιασμό, επιδιώκοντας να συνδυάσει την τεχνολογική καινοτομία με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τη χρήση μετρητών.

Σε αντίθεση με προηγούμενες προτάσεις που έδιναν προτεραιότητα κυρίως στην offline εκδοχή, η νέα κατεύθυνση υιοθετεί ένα πιο ευέλικτο μοντέλο. Η υποστήριξη και των δύο μορφών θεωρείται ότι ενισχύει τις πιθανότητες υλοποίησης του εγχειρήματος, καθώς διαμορφώνει ένα πιο ολοκληρωμένο και λειτουργικό πλαίσιο για το ψηφιακό νόμισμα της ευρωζώνης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθεί το ψηφιακό ευρώ ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα των πληρωμών. Η εξάρτηση από διεθνή δίκτυα, όπως η Visa και η Mastercard, εκλαμβάνεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς ως στοιχείο που περιορίζει την οικονομική και τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης.

Παρότι η πολιτική βούληση φαίνεται να ενισχύεται, η τελική εφαρμογή του σχεδίου εξαρτάται από την ολοκλήρωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει κατ’ αρχήν στήριξη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει ακόμη την οριστική του θέση.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή

Κεντρικό ζήτημα παραμένει ο τρόπος λειτουργίας του νέου νομίσματος. Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φερνάντο Ναβάρτε, είχε εισηγηθεί αρχικά ένα μοντέλο με έμφαση στην offline χρήση, αφήνοντας την online εκδοχή ως εναλλακτική σε περίπτωση που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούσε να προσφέρει επαρκείς λύσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πιέρο Τσιπολόνε έχει υποστηρίξει ότι οι δύο μορφές μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο συνδυασμός online και offline συναλλαγών θα επιτρέψει στο ψηφιακό ευρώ να προσεγγίσει τη λειτουργικότητα των μετρητών, διατηρώντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πότε αναμένεται η εφαρμογή

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών κυβερνήσεων μέσα στο επόμενο έτος, το έργο θα μπορούσε να εισέλθει σε πιλοτική φάση γύρω στο 2027. Η πλήρης κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί προς το τέλος της δεκαετίας, πιθανότατα το 2029, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές και θεσμικές διαδικασίες.

Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα νομισματικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό των πληρωμών, αλλά και τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία.

