Σε χαμηλό πενταμήνου το ρούβλι έναντι δολαρίου παρά το ακριβό πετρέλαιο

Σε χαμηλό πενταμήνου υποχώρησε το ρωσικό ρούβλι έναντι του δολαρίου, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Οκτώβριο του 2025, παρά τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Βασικός παράγοντας της πτώσης θεωρείται η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις πωλήσεις ξένου συναλλάγματος. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, το ρούβλι υποχώρησε πάνω από το όριο των 82 ανά δολάριο, φτάνοντας τα 82,5, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 6,7% από τις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, εξασθένησε και έναντι του κινεζικού γουάν, διαμορφούμενο στα 11,92, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις ξένου συναλλάγματος από το ταμείο δημοσιονομικών αποθεματικών για τον τρέχοντα μήνα, στο πλαίσιο κάλυψης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προετοιμασίας πακέτου λιτότητας, με στόχο να αποτραπεί η εξάντληση των αποθεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρατικές παρεμβάσεις αντιστοιχούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% του συνολικού όγκου της αγοράς συναλλάγματος στη Ρωσία, ποσοστό που σε ορισμένες περιόδους φτάνει ακόμη και το 20%. Η απόφαση για παύση των πωλήσεων άσκησε άμεση πίεση στο ρούβλι, εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. «Εφόσον συνεχιστεί η παύση, το ρούβλι θα παραμείνει υπό μέτρια πίεση. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο εύρος των 80 έως 85 ρουβλίων», ανέφερε ο αναλυτής της Freedom Finance Global, Βλαντιμίρ Τσέρνοφ. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το ρωσικό νόμισμα είχε ενισχυθεί περισσότερο από 45% έναντι του δολαρίου, συμβάλλοντας στον περιορισμό του πληθωρισμού από την κεντρική τράπεζα. Ωστόσο, η ισχυρή ισοτιμία επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και των εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις ενεργειακές πωλήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως σε ξένο νόμισμα, με το γουάν να κατέχει πλέον κυρίαρχο ρόλο.

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, το ρούβλι υποχώρησε πάνω από το όριο των 82 ανά δολάριο, φτάνοντας τα 82,5, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 6,7% από τις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, εξασθένησε και έναντι του κινεζικού γουάν, διαμορφούμενο στα 11,92, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις ξένου συναλλάγματος από το ταμείο δημοσιονομικών αποθεματικών για τον τρέχοντα μήνα, στο πλαίσιο κάλυψης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προετοιμασίας πακέτου λιτότητας, με στόχο να αποτραπεί η εξάντληση των αποθεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρατικές παρεμβάσεις αντιστοιχούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% του συνολικού όγκου της αγοράς συναλλάγματος στη Ρωσία, ποσοστό που σε ορισμένες περιόδους φτάνει ακόμη και το 20%. Η απόφαση για παύση των πωλήσεων άσκησε άμεση πίεση στο ρούβλι, εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. «Εφόσον συνεχιστεί η παύση, το ρούβλι θα παραμείνει υπό μέτρια πίεση. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο εύρος των 80 έως 85 ρουβλίων», ανέφερε ο αναλυτής της Freedom Finance Global, Βλαντιμίρ Τσέρνοφ. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το ρωσικό νόμισμα είχε ενισχυθεί περισσότερο από 45% έναντι του δολαρίου, συμβάλλοντας στον περιορισμό του πληθωρισμού από την κεντρική τράπεζα. Ωστόσο, η ισχυρή ισοτιμία επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και των εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις ενεργειακές πωλήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως σε ξένο νόμισμα, με το γουάν να κατέχει πλέον κυρίαρχο ρόλο.