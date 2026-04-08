Κέρδη $100 δισ. στα crypto μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν – «Σκαρφάλωσε» στα $71.500 το Bitcoin

Η αγορά κρυπτονομισμάτων επανήλθε δυναμικά, καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μείωσε τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Παρ’ όλα αυτά, οι συνθήκες στην ενεργειακή αγορά δείχνουν ότι ίσως είναι νωρίς ακόμη για να θεωρηθεί δεδομένη μια πλήρης επιστροφή της «όρεξης» για ρίσκο.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Bitcoin σημείωσε άνοδο κοντά στο 3% φτάνοντας τα 71.600 δολάρια, ενώ τα Ethereum, XRP και Solana κατέγραψαν κέρδη άνω του 5%. Ο δείκτης CoinDesk 20 Index υπεραπέδωσε έναντι του Βitcoin με άνοδο 4,2%, κάτι που είναι σύνηθες όταν τα altcoins κινούνται ισχυρότερα από το κορυφαίο κρυπτονόμισμα.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά μετά τη συμφωνία του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ συμφωνία του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη διαδρομή για τις παγκόσμιες μεταφορές. Τα συμβόλαια WTI στο χρηματιστήριο New York Mercantile Exchange σημείωσαν πτώση σχεδόν 16%, φτάνοντας τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της αγοράς crypto, αφού όταν το πετρέλαιο υποχωρεί έντονα, μειώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και συνήθως ενισχύονται τα κρυπτονομίσματα.

Την άνοδο ενισχύει και η πτώση της τεκμαρτής μεταβλητότητας 30 ημερών για το Βitcoin και το Εthereum, που αποτελεί ένδειξη του φόβου στην αγορά. Από την εισαγωγή των spot ETF πριν από δύο χρόνια, οι δείκτες αυτοί λειτουργούν παρόμοια με τον δείκτη VIX, αυξανόμενοι σε περιόδους πτώσης και υποχωρώντας όταν η ένταση μειώνεται.

Η ψυχολογία της αγοράς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω αν το ETF Βitcoin της Morgan Stanley ξεκινήσει με ισχυρούς όγκους και εισροές, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη θεσμική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τη Marex, το πρόσφατο μοτίβο δείχνει επιστροφή της θεσμικής ζήτησης μέσω ETF, γεγονός που οδηγεί σε ταχύτερη απορρόφηση των πτώσεων και διατήρηση υψηλότερων επιπέδων στην αγορά.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λόγοι για επιφυλακτικότητα.

Η πρόσφατη άνοδος οφείλεται εν μέρει σε κλείσιμο short θέσεων, καθώς επενδυτές που πόνταραν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αιφνιδιάστηκαν. Μέσα σε 24 ώρες ρευστοποιήθηκαν θέσεις αξίας 431 εκατ. δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο από τις 4 Μαρτίου, σύμφωνα με τη Coinglass.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αγορά συχνά κινείται πλάγια μέχρι να εμφανιστεί νέα ζήτηση, διαφορετικά τα κέρδη μπορεί να ανατραπούν γρήγορα.

Παρότι το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει στα 85 δολάρια, παραμένει περίπου 30 δολάρια υψηλότερα από τα επίπεδα πριν την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η εκεχειρία είναι προσωρινή και όχι οριστική λύση, ενώ για περαιτέρω πτώση απαιτείται ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας και των ασφαλίστρων στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως επισημαίνει η QCP Capital, πρόκειται περισσότερο για μια παύση παρά για μια μόνιμη διευθέτηση, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση της διέλευσης από το Ιράν τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε, το πετρέλαιο ενδέχεται να παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια, περιορίζοντας τη δυναμική των πιο ριψοκίνδυνων επενδύσεων όπως τα κρυπτονομίσματα.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:30 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 71.664 δολάρια περίπου με τα κέρδη του ενισχύονται φτάνοντας στο +4,75% σε 24ωρη βάση.

Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,44 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κοντά στο 57%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum έχει κατοχυρώσει τα 2.245 δολάρια και συνεχίζει ανοδικά με κέρδη 7,66%, ενώ το Solana κινείται στα 84,28 δολάρια κερδίζοντας 6,5%.

Το XRP «παίζει» στο 1,38 δολάριο με +5,16%, το ΒΝΒ κινείται στα 612 δολάρια με +2,3% και το Dogecoin στο 0,09410 δολάριο με κέρδη 3,77% , ενώ το Cardano βρίσκεται στο 0,2567 δολάριο με +5,83%.

Το Monero κερδίζει 4,31% στα 342,34 δολάρια και το Litecoin «παίζει» στα 55,01 δολάρια με +3,19%.

Εν τω μεταξύ, το crypto του Ντόναλντ Τραμπ (Official Trump) σημειώνει 24ωρη άνοδο στο 6,33%, αγγίζοντας τα 2,98 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση στην αγορά διαμορφώνεται στα 2,530 τρισ. δολάρια με κέρδη σε 24ωρη βάση που αγγίζουν τα 100 δισ. δολάρια.