«Ράλι» καθόδου για πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Χάνουν πάνω από το 17% της αξίας τους

Η ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ και της ασφαλούς επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ έφερε σημαντικές απώλειες στα εμπορεύματα με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να φτάνουν σε πτώση ακόμα και 20%.

Το ράλι των τελευταίων εβδομάδων σε πετρέλαιο σταμάτησε «βίαια» το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ξεκίνησε η διόρθωση με τις τιμές αργού και brent να πέφτουν σημαντικά κάτω από τα 100 δολάρια.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του Brent το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης εμφανίζονται μειωμένες κατά 15,28% στα 92,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI υποχωρεί κατά 17,17% στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, οι τιμές του ευρωπαϊκού ντίζελ μειώθηκαν κατά 271,50 δολάρια ή 17,8%, στα 1.256,25 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

Η αλλαγή πορείας του Τραμπ ήρθε λίγο πριν από την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, όπου διακινείται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, διαφορετικά θα πραγματοποιούνταν ευρείες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Ο Τραμπ έγραψε στα social media: «Αυτή θα είναι μια αμφίδρομη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ!», ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε προειδοποιήσει ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις του, υπό την προϋπόθεση ότι σταματούν οι επιθέσεις εναντίον του, και ότι η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα είναι δυνατή για δύο εβδομάδες σε συνεργασία με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αράκτσι.

Ο αναλυτής της PVM Oil, Τάμας Βάργκα, δήλωσε: «Στην θεωρία, οι 10–13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων που ήταν κολλημένα πίσω από το Στενό θα πρέπει τώρα να απελευθερωθούν σταδιακά. Το αν θα αποκατασταθεί η κατάσταση πριν τον Μάρτιο εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η εκεχειρία μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη ειρήνη στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν».

Ορισμένα κράτη του Κόλπου αναγνώρισαν εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones ή εξέδωσαν προειδοποιήσεις στους πολίτες να λάβουν προστασία.

Ο αναλυτής της MST Marquee, Σάουλ Καβόνικ, τόνισε: «Ακόμη και με μια ειρηνευτική συμφωνία, το Ιράν μπορεί να τολμήσει να απειλεί το Στενό του Ορμούζ πιο συχνά στο μέλλον, και η αγορά θα τιμολογήσει τον αυξημένο κίνδυνο για το Στενό».

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν είχε προκαλέσει την απότομη μηνιαία αύξηση των τιμών πετρελαίου στην ιστορία, πάνω από 50%.

Ο αναλυτής της Commonwealth Bank, Βίβεκ Ντάρ, ανέφερε ότι «υπάρχει ακόμη περιθώριο για σημαντικό γεωπολιτικό premium που θα παραμείνει, ανάλογα με τις λεπτομέρειες της ολοκληρωμένης συμφωνίας».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έλαβαν μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «βασική για διαπραγμάτευση», και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάικαμορ, σχολίασε: «Είναι μια καλή αρχή και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μόνιμη επαναλειτουργία, αλλά παραμένουν πολλά 'αν' να διευθετηθούν».

Βίαιη διόρθωση για τοφυσικό αέριο – Σε χαμηλό 4 εβδομάδων το δολάριο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Μεγάλη Τετάρτη και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καταγράφοντας πτώση που έφτασε έως και το 20%, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν απότομη διόρθωση, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Αυτήν την ώρα, τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς για τον Μάιο ανέκτησαν ελάχιστα και καταγράφουν πτώση 15,441%, διαμορφούμενα στα 45,025 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει σε άνοδο 3,05% στα 4.825,55 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει εκρηκτικά ανοδική πορεία κατά 7,78% στα 77,567 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 3,40% στα 5,752 δολάρια η ουγγιά.

Απώλειες έναντι όλων των κύριων ανταγωνιστών του σημειώνει το αμερικανικό δολάριο, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων δείχνει να εξαλείφει τη ζήτηση για ένα από τα πιο σημαντικά επενδυτικά "καταφύγια" κατά τη διάρκεια του πολέμου και αντίστροφα, ενισχύει την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ειδικότερα, ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg δείχνει πτώση έως και 0,97% για την αξία του αμερικανικού νομίσματος, που υποχωρεί σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων, καθώς η εκεχειρία οδηγεί σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, μειώνοντας περαιτέρω τις στηρίξεις του.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο μειώνεται έναντι του ευρώ κατά 0,89% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,17 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο εμφανίζεται σημαντικά αποδυναμωμένο και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 1,30% στα 1,3464 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη έναντι του ευρώ κατά 0,36%με την ισοτιμία στη 0.869 λίρα ανά ευρώ.