Η αγορά crypto χάνει ρυθμό – Πού στρέφονται οι επενδυτές

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσίασε σαφή επιβράδυνση στη συμμετοχή των χρηστών, μετά από ένα προηγούμενο ανοδικό κύμα. Η μείωση αυτή αποτυπώθηκε έντονα στη δραστηριότητα συναλλαγών των crypto exchanges, υποδηλώνοντας μια γενικότερη κόπωση της αγοράς.

Σύμφωνα με δεδομένα της CryptoQuant, οι επενδυτές και οι traders επικεντρώθηκαν κυρίως σε μεγάλα και πιο ρευστά ανταλλακτήρια, καθώς η συνολική δραστηριότητα μειωνόταν. Οι μεγάλες πλατφόρμες προσέλκυσαν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Παράλληλα, τα perpetual futures κυριάρχησαν στη δομή της αγοράς, καταδεικνύοντας τη στροφή προς τα παράγωγα.

Η πτώση ήταν εμφανής στον όγκο συναλλαγών των centralized exchanges, ο οποίος μειώθηκε κατά περίπου 48% από το υψηλό του Οκτωβρίου 2025, φτάνοντας τα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2026 — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Αντίθετα, οι αγορές perpetual σημείωσαν άνοδο, φτάνοντας τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τον όγκο τους να είναι τετραπλάσιος από αυτόν της spot αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η εξέλιξη στα συμβόλαια του Bitcoin και του Ethereum. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στα perpetual futures αυξήθηκε σημαντικά, με το Bitcoin να φτάνει τα 23 δισ. δολάρια και το Ethereum τα 16 δισ. δολάρια. Η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση καταγράφηκε στη Binance, με άνοδο 829 εκατ. δολαρίων για το Bitcoin και 1,6 δισ. δολαρίων για το Ethereum, γεγονός που υπογραμμίζει τη συγκέντρωση ρευστότητας στα μεγάλα ανταλλακτήρια.

Σε επίπεδο ανταλλακτηρίων, η Binance κυριάρχησε τόσο στην αγορά παραγώγων όσο και στη spot αγορά, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών όπως η OKX, η Bybit και η MEXC. Παρά την ενίσχυση των δευτερευουσών πλατφορμών, καμία δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την κυριαρχία της.

Συνολικά, η αγορά φαίνεται να εισέρχεται σε φάση αναδιάρθρωσης, με μειωμένη συμμετοχή, αυξημένη έμφαση στα παράγωγα και έντονη συγκέντρωση δραστηριότητας γύρω από κορυφαίους παίκτες, με το Bitcoin να παραμένει στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας.