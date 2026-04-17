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Λύθηκε (;) το μυστήριο με τον δημιουργό του Bitcoin - Ο Άνταμ Μπακ είναι ο Σατόσι Νακαμότο, λένε οι NYT
Νομίσματα
09:04 - 17 Απρ 2026

Λύθηκε (;) το μυστήριο με τον δημιουργό του Bitcoin - Ο Άνταμ Μπακ είναι ο Σατόσι Νακαμότο, λένε οι NYT

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin ήταν μια επανάσταση. Ήταν το πρώτο κρυπτονόμισμα και έχει δώσει αφορμή για τη δημιουργία πολλών άλλων. Παρουσιάστηκε αρχικά σε ένα κείμενο που εμφανίστηκε από το πουθενά, σε μια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου το 2008.

Ο συγγραφέας, που αυτοπροσδιορίστηκε ως Σατόσι Νακαμότο, περιέγραψε την ιδέα του για ένα αποκεντρωμένο ηλεκτρονικό νόμισμα, το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν για να στέλνουν χρήματα ο ένας στον άλλον από οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς προμήθειες, χωρίς τράπεζες και χωρίς κρατική εποπτεία.

Οι New York Times φιλοξενούν ένα αφιέρωμα στον Σατόσι Νακαμότο, στο πώς επηρέασε τον κόσμο, αλλά και στο ποιος πραγματικά είναι.

Το μυστήριο της ταυτότητας

Οι άνθρωποι άρχισαν να υποψιάζονται αρκετά γρήγορα ότι πρόκειται για ψευδώνυμο. Και καθώς το ενδιαφέρον για το Bitcoin μεγάλωνε — σήμερα το χρησιμοποιούν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι — αυξανόταν και το ενδιαφέρον για τη λύση αυτού του μυστηρίου της ταυτότητάς του. Ρεπόρτερ των New York Times έκανε έρευνα για περισσότερο από ένα χρόνο προκειμένου να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι ο «μπαμπάς» των κρυπτονομισμάτων.

«Νομίζω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να γνωρίζουμε ποιος δημιούργησε αυτή την τεχνολογία που έχει ανατρέψει το οικονομικό μας τοπίο. Χρησιμοποιείται για καλούς σκοπούς — όπως το να προσφέρει σε ανθρώπους σε χώρες με ασταθή νομίσματα ένα αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας — αλλά χρησιμοποιείται και για πολλούς κακούς σκοπούς, επειδή δεν υπάρχει εποπτεία: εγκληματίες το χρησιμοποιούν για ξέπλυμα χρήματος. Το Ιράν το χρησιμοποιεί για να παρακάμπτει κυρώσεις», σημειώνει ο John Carreyrou και απαντά σε κρίσιμες ερωτήσεις.

Είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του;

Υπάρχει κάτι πολύ ανατρεπτικό στα κρυπτονομίσματα. Τα νομίσματα ιστορικά ελέγχονται από κυβερνήσεις. Το Bitcoin δεν ελέγχεται από κανέναν. Έτσι, ένας πιθανός λόγος που ο Σατόσι χρησιμοποίησε ψευδώνυμο είναι ότι φοβόταν νομικές συνέπειες από τις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις.

Νομίζω επίσης ότι δεν ήθελε οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν το Bitcoin σαν μια ακόμη εταιρεία με προϊόν και διευθύνοντα σύμβουλο. Ήθελε το Bitcoin να μοιάζει περισσότερο με ανακάλυψη, σαν ψηφιακό χρυσό — ένα ψηφιακό αγαθό που ανακαλύφθηκε και «εξορύσσεται» από το έδαφος του διαδικτύου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ονομαστικός ιδρυτής με ανθρώπινο πρόσωπο βοηθά σε αυτή την αφήγηση.

Πώς τον βρήκατε;

Υπάρχει ένας Βρετανός επιστήμονας υπολογιστών, ο Άνταμ Μπακ, ο οποίος είναι αρκετά επιδραστικός και γνωστός στην κοινότητα του Bitcoin. Βρισκόταν στη λίστα των βασικών υπόπτων για πολλά χρόνια, αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να το αποδείξει — και ο ίδιος το αρνιόταν πάντα.

Όταν όμως ανέλυσα τα γραπτά του και τα γραπτά του Νακαμότο δίπλα-δίπλα, έκανα μια σειρά από ανακαλύψεις. Μία από αυτές ήταν ότι και οι δύο ήταν σχεδόν «παθολογικά» ανίκανοι να χρησιμοποιούν σωστά τις παύλες. Τις χρησιμοποιούσαν όταν δεν χρειαζόταν και δεν τις χρησιμοποιούσαν όταν η σωστή γραμματική το απαιτούσε.

Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν ένα συγγραφικό «τικ» που θα μπορούσαμε ίσως να εντοπίσουμε μέσω μιας ευρύτερης ανάλυσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης — και αυτό ακριβώς κάναμε.

Πόσο σίγουρος είστε ότι πρόκειται για αυτόν; Στο άρθρο σας, ο Μπακ επέμενε ότι δεν είναι ο Σατόσι και απέδωσε τις γλωσσικές ομοιότητες σε μια σειρά συμπτώσεων.

Συνεχίζει να το αρνείται. Αλλά εγώ είμαι μεταξύ 99,5% και 100% σίγουρος. Οι αρνήσεις του μου φάνηκαν τυπικές, σαν να αρνείται δημόσια για να διατηρεί μια εύλογη αμφιβολία.

Πρέπει να πω ότι η κοινότητα του Bitcoin έχει σχεδόν λατρευτικά χαρακτηριστικά, και έχει τον «θεό» της, τον Σατόσι Νακαμότο, και δεν θέλει κανείς να δώσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και όνομα σε αυτόν τον «θεό». Θέλουν να συνεχίσουν να το βλέπουν ως ένα συλλογικό, μη ιεραρχικό εγχείρημα, ένα αποκεντρωμένο ηλεκτρονικό νόμισμα όπου κανείς δεν είναι υπεύθυνος. Ένα από τα αγαπημένα τους συνθήματα είναι: «Είμαστε όλοι Σατόσι».

Ποιος είναι λοιπόν ο Άνταμ Μπακ;

Ήταν μέλος μιας ομάδας αναρχικών με έμφαση στην ιδιωτικότητα τη δεκαετία του ’90, που ήθελαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη λογοκρισία της κυβέρνησης. Ήθελαν ένα νόμισμα έξω από τον έλεγχο των κυβερνήσεων, επειδή φοβούνταν ότι καθώς οι σύγχρονες οικονομικές συναλλαγές γίνονται όλο και πιο ψηφιακές, θα υπάρχει ένα ψηφιακό αρχείο για κάθε συναλλαγή και οι κυβερνήσεις θα το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν τους πολίτες. Ήθελαν να το παρακάμψουν αυτό δημιουργώντας αυτό που αποκαλούσαν «ηλεκτρονικό χρήμα», μια ψηφιακή εκδοχή των μετρητών που δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Και μιας και μιλάμε για χρήματα, πόσο αξίζει σήμερα;

Γνωρίζουμε ότι ο Σατόσι εξόρυξε 1,1 εκατομμύρια bitcoins στους πρώτους 16 μήνες του πρότζεκτ. Με τις σημερινές τιμές, αυτό σημαίνει ότι κατέχει μια περιουσία περίπου 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα τον κατέτασσε ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Τον έχετε συναντήσει αρκετές φορές. Πώς είναι ως άνθρωπος;

Είναι το αντίθετο από τον τυπικό «crypto bro». Είναι ένας ήρεμος, εσωστρεφής τύπος, λίγο ατημέλητος, με αραιά γκρίζα μαλλιά, μούσι και γυαλιά με λεπτό σκελετό. Μοιάζει βασικά με έναν μεσήλικα επιστήμονα υπολογιστών. Είναι πολύ ευχάριστος στη συζήτηση.

Πίσω στη δεκαετία του ’90, έγραφε συχνά για την ανάγκη να λειτουργεί κανείς με ένα εναλλακτικό όνομα ώστε να μην κινεί υποψίες από την κυβέρνηση. Πρόκειται για κάποιον που σχεδίαζε κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 09:22
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