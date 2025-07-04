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«Καμπανάκι» BofA: Το ράλι του S&amp;P 500 αυξάνει το ρίσκο για «σήμα πώλησης»
Χρηματιστήρια
22:38 - 04 Ιουλ 2025

«Καμπανάκι» BofA: Το ράλι του S&P 500 αυξάνει το ρίσκο για «σήμα πώλησης»

Reporter.gr Newsroom
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Το ράλι του S&P 500 με τρία ρεκόρ μέσα στην εβδομάδα σε νέα ιστορικά υψηλά φέρνει πλέον τον δείκτη πολύ κοντά σε ένα «σήμα πώλησης», προειδοποίησε στρατηγικός αναλυτής, Μάικλ Χάρτνετ, της Bank of America.  

Ο Χάρτνετ συνέστησε στους επενδυτές να αρχίσουν ρευστοποιήσεις όταν ο δείκτης υπερβεί τις 6.300 μονάδες, δηλαδή μόλις 0,3% πάνω από το κλείσιμο της Πέμπτης (3/7), στις 6.279 μονάδες.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά και την ψήφιση από το Κογκρέσο του δημοσιονομικού πακέτου Τραμπ ύψους 3,4 τρισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει σημαντικές φοροαπαλλαγές.

«Οι υπερ-αγορασμένες αγορές μπορούν να παραμείνουν υπερ-αγορασμένες, καθώς η απληστία είναι πιο δύσκολο να περιοριστεί από τον φόβο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χάρτνετ.

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να μαλακώνει κάπως τη στάση του απέναντι στους δασμούς επιδιώκοντας την επίτευξη συμφωνιών.

Αυτό έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα κερδοσκοπίας στην αγορά, με τους τεχνολογικούς κολοσσούς να επανέρχονται στο προσκήνιο και τον ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να αναζωπυρώνεται.

Ωστόσο, ενόψει και της κρίσιμης διορίας της 9ης Ιουλίου που έχει ορίσει ο Τραμπ για την επίτευξη συμφωνιών, υπάρχει εύλογη νευρικότητα δεδομένου πως, παρά την πίεση του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ έχουν πετύχει μέχρι τώρα μόλις δύο τελικές συμφωνίες, με τη Βρετανία και το Βιετνάμ, καθώς και μια εκεχειρία… στα σημεία με την Κίνα.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ήδη από σήμερα, Παρασκευή, θα αρχίσει να αποστέλλει επιστολές προς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθορίζοντας μονομερώς τα νέα επίπεδα των δασμών. Μέσα στην ημέρα θα αποσταλούν «10 ή 12 επιστολές», ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά το επίπεδο των δασμών, όπως τόνισε, θα κυμαίνονται από 10%-20% έως και 60% με 70%, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πλέον κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, την Ελβετία, την Νότια Κορέα και την Ινδονησία.

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