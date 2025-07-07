Ευρωαγορές: Άνοδος εν αναμονή εξελίξεων για εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στις αναμενόμενες εξελίξεις σχετικά με νέες εμπορικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραψαν μέτρια κέρδη, με τους επενδυτές να παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ενόψει ανακοινώσεων από την Ουάσιγκτον. Οι αγορές ενσωματώνουν προσδοκίες ότι οι εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να περιοριστούν μέσω νέων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με άνοδο 0,43% στις 543,50 μονάδες. Σε εθνικό επίπεδο, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 7.723,47 μονάδες και ο γερμανικός DAX κατά 1,06% στις 24.040,71 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 ήταν ο μόνος μεγάλος δείκτης που υποχώρησε, σημειώνοντας πτώση 0,19% στις 8.806,53 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,74% και διαμορφώνεται στις 39.914,25 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,62% στις 14.059,20 μονάδες. Στον αντίποδα, ο πορτογαλικός PSI σημείωσε απώλειες 0,57% και διαμορφώθηκε στις 7.732,97 μονάδες.

Η βελτιωμένη επενδυτική διάθεση ενισχύθηκε και από ενδείξεις σταθερότητας στην ευρωζώνη, καθώς και από σχόλια αξιωματούχων της ΕΚΤ που δεν δείχνουν πρόθεση για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, η σχετική ηρεμία στις αγορές ομολόγων και η σταθερότητα του ευρώ ενίσχυσαν το κλίμα, ενώ επιμέρους κλάδοι όπως η τεχνολογία, οι πρώτες ύλες και οι τράπεζες ηγήθηκαν των κερδών.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα με ενδιαφέρον πιθανές εμπορικές ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες, κάτι που ενδέχεται να καθορίσει την κατεύθυνση των αγορών βραχυπρόθεσμα.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα υπάρξουν πολλαπλές ανακοινώσεις σχετικές με το εμπόριο, προσθέτοντας ότι αναμένει «πολύ δραστήριες ημέρες». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα εμπλέκονται στις συμφωνίες.

Άλμα για τη μετοχή της WNS μετά την ανακοίνωση εξαγοράς από την Capgemini

Παρότι η μετοχή της Capgemini υποχώρησε κατά περισσότερο από 5% στη σημερινή συνεδρίαση, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική για την εταιρεία-στόχο της εξαγοράς, WNS.

Η μετοχή της WNS, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, σημείωσε άλμα 15,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ότι θα εξαγοραστεί από τη γαλλική Capgemini στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 3,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Η WNS παρέχει υπηρεσίες τεχνολογικού outsourcing και αναλύσεων σε επιχειρήσεις και θεωρείται στρατηγική προσθήκη για την Capgemini, ενισχύοντας την παρουσία της σε εξειδικευμένες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες.

Πτώση 6% για τη μετοχή της Currys μετά από υποβάθμιση από την RBC και κατοχύρωση κερδών

Η μετοχή της Currys plc υποχώρησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς οι αναλυτές της RBC Capital προχώρησαν σε υποβάθμιση της μετοχής, μετά την εντυπωσιακή της άνοδο από την αρχή του έτους.

Οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας σημείωσαν ότι η μετοχή που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο έχει πλέον φτάσει σε μια «πιο δίκαιη» αποτίμηση, αφού είχε καταγράψει άνοδο άνω του 30% το 2024.

Η υποβάθμιση προκάλεσε πτώση 5,5% της μετοχής τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ράλι.