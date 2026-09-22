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Δημοσκόπηση ALCO: 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Ειδήσεις
20:38 - 22 Σεπ 2026

Δημοσκόπηση ALCO: 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία εκφράζει περίπου ένας στους δύο πολίτες, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO για τον Alpha.

Την ίδια ώρα, έξι στους δέκα ερωτηθέντες αξιολογούν ως πολύ ή αρκετά σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που υπέγραψε η Ελλάδα.

Ειδικότερα, το 51% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, καταγράφοντας ένα σημαντικό επίπεδο προβληματισμού γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Την ίδια στιγμή, η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» συγκεντρώνει θετικές αξιολογήσεις ως προς τη σημασία της, καθώς περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες τη θεωρούν πολύ ή αρκετά σημαντική.

Δένδιας και Πιερρακάκης στις πρώτες θέσεις των αυθόρμητων αναφορών

Στο σκέλος που αφορά την αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταγράφουν τις περισσότερες αυθόρμητες αναφορές ως προς τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς.

Η ίδια εικόνα καταγράφεται τόσο στο σύνολο των ερωτηθέντων όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτυπώνουν την αξιολόγηση των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δημοσκοπικής μέτρησης και δεν αποτελούν αυτοτελή αξιολόγηση της κυβερνητικής απόδοσης.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις έχει στο περιβάλλον του περιστατικό απάτης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της έρευνας που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δηλώνει ότι έχει στο άμεσο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει αντιμετωπίσει απόπειρα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης.

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Το εύρημα καταγράφει τη διάδοση τέτοιων περιστατικών στην καθημερινότητα των πολιτών και αναδεικνύει την έκταση του προβληματισμού γύρω από τις ψηφιακές και τηλεφωνικές απάτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllzpnfq07wx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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