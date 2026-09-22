ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG
Ειδήσεις
19:15 - 22 Σεπ 2026

ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η αξία των εισαγωγών πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά, κατά 55,8%. Ωστόσο, ο όγκος των εισαγωγών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερός σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025, φτάνοντας τους 36,7 εκατομμύρια τόνους, καταγράφοντας αύξηση 1,2%.

Όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ ο όγκος τους μειώθηκε κατά 5,6%.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές φυσικού αερίου σε αέρια μορφή αυξήθηκαν τόσο σε αξία, κατά 18,5%, όσο και σε όγκο, κατά 3,4%.

euro_4a78df742a09cc6f.jpg

ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ενέργειας

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ενεργειακών προϊόντων της ΕΕ παρέμειναν αμετάβλητοι το β’ τρίμηνο του 2026, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ειδικότερα, οι βασικοί προμηθευτές πετρελαίου της ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μερίδιο 18,8%, η Νορβηγία με 14,3% και το Καζακστάν με 13,4%.

Στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν, καθώς κάλυψαν το 63,2% των εισαγωγών της ΕΕ. Ακολούθησαν η Ρωσία με 17,3% και η Αλγερία με 8,1%.

Στις εισαγωγές φυσικού αερίου σε αέρια μορφή, η Νορβηγία παρέμεινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής, με ποσοστό 51,2%. Ακολούθησαν η Αλγερία με 18,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,1%, το οποίο ξεπέρασε τη Ρωσία, που αντιστοιχούσε στο 10,2% των εισαγωγών.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 19:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης
Ειδήσεις

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας
Οικονομία

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

Ευρωζώνη: Στις 52,1 μονάδες ο PMI με απρόσμενο «άλμα» της μεταποίησης
Ειδήσεις

Ευρωζώνη: Στις 52,1 μονάδες ο PMI με απρόσμενο «άλμα» της μεταποίησης

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο
Ειδήσεις

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:59

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:45

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Νέα πρόκληση για Αιγαίο και Κυπριακό - Επιμένει στη λύση δύο κρατών

Ναυτιλία
22/09/2026 - 19:30

18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:15

ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG

Magazino
22/09/2026 - 19:05

Messi – Escarrer: Νέα σχέδια στο Μαϊάμι για τα MiM Hotels της Meliá Collection

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:46

Κηφισός: Απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βυτιοφόρο – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:38

Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:27

Το δίλλημα Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να εξαλείψω» το Ιράν ή να καταλήξω σε συμφωνία;

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:08

ΟΤΕ: Ομολογιακό €350 εκατ. με λήξη το 2029 – Πλήρης ανάληψη από Deutsche Telekom

Πολιτική
22/09/2026 - 18:06

Θεοδωρικάκος: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 17:56

ΑΛΟΥΜΥΛ: Άλμα 45,2% στο EBITDA και υπερδιπλασιασμός των κερδών στα €19,2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 17:46

Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”

Οικονομία
22/09/2026 - 17:40

Πιερρακάκης προς εμπόρους (ΕΣΕΕ): Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 17:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα €280 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο

Περιβάλλον
22/09/2026 - 17:26

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:25

Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Οικονομία
22/09/2026 - 17:14

IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:13

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 17:04

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:03

«Φουντώνει» η πολιτική κόντρα μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:50

Η Ιταλία μένει υπό δημοσιονομική επιτήρηση της ΕΕ – Νέο πλήγμα για τη Μελόνι ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:45

Κατάθεση Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών: Ο Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη

Πολιτική
22/09/2026 - 16:36

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ