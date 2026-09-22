ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG

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Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η αξία των εισαγωγών πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά, κατά 55,8%. Ωστόσο, ο όγκος των εισαγωγών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερός σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025, φτάνοντας τους 36,7 εκατομμύρια τόνους, καταγράφοντας αύξηση 1,2%.

Όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ ο όγκος τους μειώθηκε κατά 5,6%.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές φυσικού αερίου σε αέρια μορφή αυξήθηκαν τόσο σε αξία, κατά 18,5%, όσο και σε όγκο, κατά 3,4%.

ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ενέργειας

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ενεργειακών προϊόντων της ΕΕ παρέμειναν αμετάβλητοι το β’ τρίμηνο του 2026, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ειδικότερα, οι βασικοί προμηθευτές πετρελαίου της ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μερίδιο 18,8%, η Νορβηγία με 14,3% και το Καζακστάν με 13,4%.

Στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν, καθώς κάλυψαν το 63,2% των εισαγωγών της ΕΕ. Ακολούθησαν η Ρωσία με 17,3% και η Αλγερία με 8,1%.

Στις εισαγωγές φυσικού αερίου σε αέρια μορφή, η Νορβηγία παρέμεινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής, με ποσοστό 51,2%. Ακολούθησαν η Αλγερία με 18,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,1%, το οποίο ξεπέρασε τη Ρωσία, που αντιστοιχούσε στο 10,2% των εισαγωγών.