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Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια
Magazino
08:49 - 22 Σεπ 2026

Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια

Reporter.gr Newsroom
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 Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας της, η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), γιόρτασε την πρώτη της επέτειο με έναν ξεχωριστό τρόπο: μετέφερε τη μαγεία του κινηματογράφου στο Πάρκο Λιθαρίτσια, στα Ιωάννινα, δημιουργώντας, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννίνων και του Cinobo, ένα pop-up θερινό σινεμά με δωρεάν είσοδο για όλους.

Οκτώ βραδιές, έξι ταινίες και μια κοινή κινηματογραφική εμπειρία. Με την επιμέλεια του Cinobo, το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε, έφερε στο κοινό αγαπημένες και πολυβραβευμένες ταινίες, από την «Αμελί» και την «Ερωτική Επιθυμία» έως τη οσκαρική ταινία κινουμένων σχεδίων «Flow», το «Under Therapy», το «Κιούκα: Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού» και τη «Ζωή του Τσακ».

Όλες οι προβολές ήταν sold out με περισσότερους από 1.200 φίλους της Snappi να απολαμβάνουν τις ταινίες συμμετέχοντας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της πρώτης επετείου της εταιρείας.

Το Snappi Open Air Cinema αποτέλεσε μέρος των ευρύτερων εορτασμών για την πρώτη χρονιά λειτουργίας της Snappi. Επιστρέφοντας στα Ιωάννινα, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία, η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σταθερή δέσμευση της Snappi να υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες και να δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής τραπεζικής.

Ο Δημήτρης Γκανέτσος, Chief Marketing Officer της Snappi, δήλωσε: «Ο εορτασμός της πρώτης μας επετείου στα Ιωάννινα, την πόλη όπου όλα ξεκίνησαν, είχε ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Μέσω του Snappi Open Air Cinema, θέλαμε να ανταποδώσουμε στην τοπική κοινότητα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες στιγμές που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να απολαύσουν όλοι μαζί. Η θερμή ανταπόκριση στην εκδήλωση επιβεβαίωσε τη σημασία των πρωτοβουλιών που φέρνουν κοντά τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την κοινότητα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμο Ιωαννίνων και τη Cinobo που αγκάλιασαν τη δράση μας από την πρώτη στιγμή και μας υποστήριξαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας».

Καθώς η Snappi εισέρχεται στο δεύτερο έτος λειτουργίας της, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις σχέσεις, αναδεικνύουν τον τοπικό πολιτισμό και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που εξυπηρετεί.

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