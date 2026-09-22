Καφούνης (ΕΣΕΕ): Το ελληνικό εμπόριο αποκτά τη δική του πυξίδα

«Το ελληνικό εμπόριο δεν πρέπει απλώς να ακολουθεί τις αλλαγές. Πρέπει να διαθέτει τη γνώση και τα εργαλεία για να τις κατανοεί και να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα του». Με αυτό το μήνυμα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) γιόρτασε την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τη «ΓΕΩΒΑΣΗ – Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου».

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο γνώσης, ανάλυσης και τεκμηρίωσης της εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας μια δυναμική εικόνα για το πώς εξελίσσονται οι αγορές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Η παρουσία του υπογράμμισε τη σημασία του θεσμικού διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ελληνικού εμπορίου, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης αξιόπιστων δεδομένων στη διαμόρφωση αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών.

Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου σε έναν χάρτη

Η «ΓΕΩΒΑΣΗ» συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και απεικονίζει χωρικά δεδομένα για την εμπορική δραστηριότητα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής γεωγραφίας του ελληνικού εμπορίου.

Πού συγκεντρώνεται η εμπορική δραστηριότητα; Πώς μεταβάλλεται η φυσιογνωμία των τοπικών αγορών; Ποιες περιοχές αναπτύσσονται και ποιες βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση; Πού δημιουργούνται νέες εμπορικές ευκαιρίες και πού εντοπίζονται οι σημαντικότερες προκλήσεις;

Η «ΓΕΩΒΑΣΗ» μετατρέπει τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμη γνώση. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΣΕΕ να τεκμηριώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις της για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού εμπορίου.

Σταύρος Καφούνης: «Το ελληνικό εμπόριο αποκτά τη δική του πυξίδα»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Η Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου αναδεικνύει τη δύναμη ενός κλάδου που βρίσκεται παντού: στις πόλεις και τις γειτονιές μας, στα νησιά και στην περιφέρεια. Είναι, όμως, και μια ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά. Γιατί, για να σχεδιάσουμε το εμπόριο που θέλουμε αύριο, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε με ακρίβεια το εμπόριο που έχουμε σήμερα.

Η “ΓΕΩΒΑΣΗ” κάνει ακριβώς αυτό. Δίνει στο ελληνικό εμπόριο τη δική του σύγχρονη πυξίδα. Μας επιτρέπει να αποτυπώνουμε πού βρίσκεται η εμπορική δραστηριότητα, πώς μεταβάλλεται, ποιες αγορές αναπτύσσονται, ποιες δέχονται πιέσεις και πού διαμορφώνονται οι νέες προκλήσεις.

Για την ΕΣΕΕ, τα δεδομένα δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι γνώση. Και η γνώση είναι απαραίτητη για να κατανοούμε την πραγματικότητα, να τεκμηριώνουμε τις θέσεις μας και να διεκδικούμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

Με τη “ΓΕΩΒΑΣΗ” επενδύουμε στην τεκμηρίωση και μετατρέπουμε την πληροφορία σε εργαλείο σχεδιασμού. Γιατί το ελληνικό εμπόριο δεν πρέπει απλώς να ακολουθεί τις αλλαγές. Πρέπει να μπορεί να τις διαβάζει έγκαιρα, να προσαρμόζεται σε αυτές και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου: το ελληνικό εμπόριο έχει θέση στο μέλλον και η ΕΣΕΕ θέλει να έχει ρόλο στον σχεδιασμό του».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Το μήνυμά μου προς εσάς είναι το ότι τα μέτρα, είτε αυτό αφορά τη βελτίωση στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, είτε αυτό αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου, είτε αυτό αφορά το τέλος επιτηδεύματος, είτε αυτό αφορά και άλλα τα οποία δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αλλά σας διαβεβαιώ, θα προτεραιοποιηθούν άμα έχουμε περισσότερες δημοσιονομικές δυνατότητες τα επόμενα χρόνια, σας τοποθετούν στο επίκεντρο αυτού που σκεφτόμαστε για τη χώρα».

Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι «Η Ελλάδα είναι σε μια διαδρομή που διαρκώς της επιτρέπει μέσα από διεθνείς κλυδωνισμούς να τα πηγαίνει καλύτερα κάθε χρόνο, με μεγάλες δυσκολίες, να διαχειρίζεται κρίσεις και να στηρίζει την κοινωνία στο μάξιμουμ που αντέχει η οικονομία, η κοινωνία και οι δυνατότητες. Και ταυτόχρονα, όλα τα χρήματα τα οποία περνάνε συνολικά στην κοινωνία γυρνάνε στο εμπόριο, γυρνάνε στην καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω, είναι ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας στα επόμενα χρόνια.

Έχουμε μια πρόκληση παραγωγικότητας, έχουμε μια πρόκληση προσαρμογής στην τεχνολογία, έχουμε μια πρόκληση προσαρμογής στην ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά μαζί πιστεύω ότι θα τα υπερβούμε. Και καταφέρνοντας και κατακτώντας αυτό βήμα-βήμα, όλο αυτό θα γυρίσει πίσω στην οικονομική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.

Ο κόσμος ζητάει να δει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Γι' αυτό και κάναμε και αυτή την αλλαγή, στον τρόπο και στην αρχιτεκτονική του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης». Επιπλέον πρόσθεσε ότι «Στο τέλος της ημέρας, υπάρχει μια διαδρομή που είναι διαδρομή προς τα μπρος. Και αυτή τη διαδρομή, την κάνεις με χαρτί και μολύβι, χωρίς πολλά λόγια, μιλώντας συγκεκριμένα, βελτιώνοντας διαρκώς τον εαυτό σου, αλλά, επί του πραγματικού και επί των πραγματικών δυνατοτήτων.

Οπότε, εγώ αυτό που σας μεταφέρω σήμερα ως μήνυμα, είναι ότι θα είμαι σε στενή επαφή μαζί σας, ότι κάθε δυνατότητα η οποία θα δημιουργείται, εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες της, ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από ευρωπαϊκά προγράμματα, εγγυοδοτικά εργαλεία, τα οποία όλα ξέρουμε, ο Πρόεδρός σας μου τα μεταφέρει, ότι πρέπει διαρκώς να τα βελτιώνουμε και να τα διευρύνουμε για να ακουμπάνε εσάς, ναι, και ότι θα είμαστε από πάνω από όλα τα προβλήματα. Αλλά, θα είμαστε και θα είμαι πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια, όχι με «θα» αλλά με «να».