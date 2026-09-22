Η Capital Link διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, το 18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στο 116 Pall Mall, στο Λονδίνο.

Το Forum, προσέφερε στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη και επίκαιρη εικόνα των προοπτικών για τις επιμέρους αγορές της ναυτιλίας, καλύπτοντας παράλληλα θέματα κρίσιμης σημασίας για τους συμμετέχοντες του κλάδου, τους χρηματοδότες καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τη συμμετοχή ενός υψηλού επιπέδου κοινού από κορυφαίους εκπροσώπους της ναυτιλίας, πλοιοκτήτες, χρηματοδότες και επενδυτές, το Συνέδριο αποτέλεσε μια συνάντηση κορυφής για την αποτίμηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν σήμερα τη

ναυτιλία και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες. Στο επίκεντρο βρίσκονταν το μεταβαλλόμενο κανονιστικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι επιπτώσεις των νέων εξελίξεων στη στρατηγική και τη χρηματοδότηση, καθώς και οι σημαντικότερες ευκαιρίες και προκλήσεις που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Το Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους οι παρακάτω Κεντρικοί Ομιλητές.