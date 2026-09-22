18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Το Forum, προσέφερε στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη και επίκαιρη εικόνα των προοπτικών για τις επιμέρους αγορές της ναυτιλίας, καλύπτοντας παράλληλα θέματα κρίσιμης σημασίας για τους συμμετέχοντες του κλάδου, τους χρηματοδότες καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τη συμμετοχή ενός υψηλού επιπέδου κοινού από κορυφαίους εκπροσώπους της ναυτιλίας, πλοιοκτήτες, χρηματοδότες και επενδυτές, το Συνέδριο αποτέλεσε μια συνάντηση κορυφής για την αποτίμηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν σήμερα τη
ναυτιλία και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες. Στο επίκεντρο βρίσκονταν το μεταβαλλόμενο κανονιστικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι επιπτώσεις των νέων εξελίξεων στη στρατηγική και τη χρηματοδότηση, καθώς και οι σημαντικότερες ευκαιρίες και προκλήσεις που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου τα επόμενα χρόνια.
Το Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους οι παρακάτω Κεντρικοί Ομιλητές.
- Υπουργός Keir Mather MP, Minister for Aviation, Maritime and Logistics – Department for Transport, United Kingdom
- Υφυπουργός Marina Hadjimanolis, Shipping Deputy Minister to the President – Republic of Cyprus
- Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)