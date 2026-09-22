Autohellas: Στο 61,28% αυξήθηκε το ποσοστό της Main Stream S.A.

Η Main Stream S.A., εταιρεία που ελέγχεται από τον CEO της AUTOHELLAS Ευτύχιο Βασιλάκη και τον Γιώργο Βασιλάκη, αγόρασε συνολικά 3.438 μετοχές της AUTOHELLAS στις 18 και 21 Σεπτεμβρίου, συνολικής αξίας €37.004,78.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία: Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 18/09/2026, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 675 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 7.087,50€ και στις 21/09/2026 προέβη στην αγορά 2.763 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 29.917,28.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα δικαιώματα ψήφου της Main Stream S.A. ανέρχονται σε 29.797.750, αντιστοιχούνται σε ποσοστό 61,28% των μετοχών της Εταιρείας.