ΥΠΕΚΑ: Νέα εκδήλωση «REBRAIN GREECE» – Πρόσκληση συμμετοχής στις επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «REBRAIN GREECE» το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης τα οποία εργάζονται στη Γερμανία, να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική δράση εξωστρέφειας.

Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η επαγγελματική διασύνδεση και η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται στη Γερμανία, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είναι ζητούμενο για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε συντονισμένες δράσεις όπως είναι το «Rebrain Greece», οι οποίες αποδίδουν σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, την περίοδο 2010 – 2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Ως Υπουργείο, εντείνουμε τις προσπάθειές μας και δημιουργούμε τη «γέφυρα» μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων. Δίνουμε κίνητρα στους συμπατριώτες μας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα και τους ξεκαθαρίζουμε ότι η πλέον η ελληνική αγορά εργασίας είναι άκρως ανταγωνιστική με σημαντικές προοπτικές οικονομικής και επαγγελματικής εξέλιξης».

Αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας με στόχο τον επαναπατρισμό συμπολιτών μας που έφυγαν στο εξωτερικό κυρίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 9.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, οδηγεί το Υπουργείο στην απόφαση για επέκταση της δράσης διασύνδεσης αυτή τη φορά σε μια μεγάλη πόλη της Γερμανίας, στο Μόναχο, πόλη υψηλής συγκέντρωσης της Ελληνικής Διασποράς με κατανομή σε πολλούς κλάδους αιχμής για την Ελλάδα. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, δικτυωθούν και συγκεντρώσουν βιογραφικά μεγάλου αριθμού Ελλήνων που διαπρέπουν, να πραγματοποιήσουν συζητήσεις και να διερευνήσουν πιθανές επαγγελματικές συνεργασίες και συνέργειες με ταλαντούχους Έλληνες, και την κάλυψη των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν. Θα μπορέσουν επιπλέον να αναδείξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχουν και πιθανά κίνητρα προσέλκυσης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα προτεραιοποιηθούν βάσει του ύψους επαγγελματικών αμοιβών που προσφέρουν, του αριθμού θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που θα δημοσιεύσει η κάθε επιχείρηση στην πλατφόρμα του «REBRAIN GREECE», καθώς και βάσει των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης που προσφέρουν.

Σημειώνεται ότι κάθε επιχειρηματικός όμιλος, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της εκδήλωσης, λαμβάνει κατά μέσο όρο πάνω από 350 βιογραφικά ενδιαφερόμενων Ελλήνων Ταλαντούχων Επαγγελματιών για επικοινωνία-συνέντευξη με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, σχετικά με τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα REBRAIN GREECE.

Για την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος οι εταιρείες μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 213 15 16 074/ 267/ 646.

Σημειώνεται ότι το κόστος υλοποίησης της εκδήλωσης καλύπτεται από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ισομερώς, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.