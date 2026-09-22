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Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:46 - 22 Σεπ 2026

Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”

Νίκος Λιβανός
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Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες γκάμες μοντέλων της ελληνικής αγοράς.

Η ημέρα των εγκαινίων και του Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικής παρουσίας της Mάρκας στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας.

Με ένα από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα της διοργάνωσης, η MG υποδέχεται το κοινό σε έναν χώρο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ταυτότητα της Mάρκας και τη δέσμευσή της στην τεχνολογική εξέλιξη, την ηλεκτροκίνηση και τις προηγμένες λύσεις κινητικότητας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα πλέον σύγχρονα μοντέλα της γκάμας, να ενημερωθούν για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και να ανακαλύψουν τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η MG παρουσιάζει μία από τις πληρέστερες προϊοντικές προτάσεις της αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων απαιτήσεων μετακίνησης. Από αποδοτικά Hybrid μοντέλα και προηγμένες Plug-In Hybrid εκδόσεις έως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, η Mάρκα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για μια προσβάσιμη, βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη αυτοκίνηση.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκονται τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+, MGS5 EV και το εντυπωσιακό Cyberster, μοντέλα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η MG συνδυάζει σχεδίαση, τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και καθημερινή χρηστικότητα.

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