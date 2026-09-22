Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην Αλβανία, καθώς η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) προχώρησε στη λήψη μέτρων σε βάρος της επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, Βλόρα Χισένι, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, η Χισένι τέθηκε σε αναστολή από τα καθήκοντά της και υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για αποκάλυψη απόρρητων ή κρατικών πληροφοριών.

Δεν βρισκόταν στην Αλβανία

Η επιβολή του μέτρου δεν κατέστη άμεσα δυνατή, καθώς, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η Βλόρα Χισένι δεν βρισκόταν στη χώρα όταν πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές ενέργειες των αρχών. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συμμετείχε σε διεθνή διάσκεψη για θέματα ασφάλειας στο Αζερμπαϊτζάν.

Η Χισένι βρίσκεται στην ηγεσία της αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH) από το 2023. Πριν από τον διορισμό της είχε υπηρετήσει σε θέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας του Κοσόβου, ενώ είχε διατελέσει και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο διορισμός της είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία, μεταξύ άλλων λόγω της προηγούμενης υπηρεσίας της στο Κόσοβο και της κοσοβάρικης υπηκοότητάς της.

Στο επίκεντρο και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας

Στην ίδια ευρύτερη έρευνα βρέθηκε και ο πρώην γενικός διευθυντής της αλβανικής αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο Πρόντα εμφανίστηκε ενώπιον της SPAK το πρωί της Τρίτης, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στην κατοικία του.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και άλλων προσώπων στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ η έρευνα φαίνεται να συνδέεται με ευρύτερο φάκελο που αφορά δραστηριότητες και υποθέσεις γύρω από την Εθνική Υπηρεσία Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI).

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ερμάλ Μπεκίρι, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία στα τέλη Αυγούστου, καθώς και ο επιχειρηματίας Εργκίς Αγκάσι, που συνελήφθη στις 26 Αυγούστου.

Νέα πίεση στην κυβέρνηση Ράμα

Η υπόθεση αποτελεί μία ακόμη σημαντική δικαστική εξέλιξη που αφορά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις του αλβανικού κρατικού μηχανισμού και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Έντι Ράμα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από σειρά ζητημάτων.

Μεταξύ αυτών είναι και η διαμάχη για το σχέδιο δημιουργίας τουριστικού συγκροτήματος στη νότια Αλβανία, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.