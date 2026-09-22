ΔΟΑΕ: Η Ελλάδα εξελέγη στο Συμβούλιο των Διοικητών για την περίοδο 2026-2028

Στο Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξελέγη η Ελλάδα για την περίοδο 2026-2028.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΕΞ στο Χ, η εκλογή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη χώρα και αποτυπώνει τη σταθερή προσήλωσή της στην πολυμέρεια και τη διεθνή συνεργασία.

«Η Ελλάδα εξελέγη στο Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για την περίοδο 2026-2028, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συμβολή της στο έργο του Οργανισμού, καθώς και τη σταθερή δέσμευσή της στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της πολυμερούς διπλωματίας» αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2102432453281628413}