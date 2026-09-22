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Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα
Ειδήσεις
21:28 - 22 Σεπ 2026

Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή ήταν η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Κούβα κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας χαρακτήρισε «ψεύδη» και «συκοφαντίες» τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον αμφισβητεί το δικαίωμα της Κούβας να αποτελεί ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει «αλλαγή εκ βάθρων» στην Κούβα, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι το σημερινό καθεστώς στο νησί «θα πέσει». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θεωρεί ότι θα μπορούσε να επέλθει αυτή η εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ, η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Ροδρίγκες: «Η Κούβα έχει δικαίωμα να είναι κυρίαρχη»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπρούνο Ροδρίγκες υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποδέχεται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Κούβας.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί πως η Κούβα είναι, κι έχει το δικαίωμα να είναι, μια χώρα απολύτως ανεξάρτητη και κυρίαρχη», ανέφερε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι αναφορές του Τραμπ δεν μπορούν να μεταβάλουν την πραγματικότητα που περιγράφει ως κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας.

Η Αβάνα καταγγέλλει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ο Ροδρίγκες επανέλαβε επίσης τη θέση της κουβανικής κυβέρνησης ότι η Κούβα δεν συνιστά απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο αμερικανικός οικονομικός αποκλεισμός, τον οποίο η Αβάνα περιγράφει ως «εμπάργκο», συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που αφορούν την ενέργεια, προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην Κούβα και επηρεάζει και άλλες χώρες.

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις «πράξη γενοκτονίας και συλλογικής τιμωρίας», διατύπωση που αποτελεί θέση της κουβανικής κυβέρνησης.

«Είμαστε μια ειρηνική χώρα και αξίζουμε την ειρήνη», δήλωσε ο Ροδρίγκες, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αβάνας απέναντι στην αμερικανική πολιτική.

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