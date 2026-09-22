Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος παρά τις πιέσεις από Ιράν και πετρέλαιο – Τι φοβούνται οι επενδυτές

Με μικρά κέρδη κινήθηκαν την Τρίτη 22/9 οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, διευρύνοντας την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις διπλωματικές διεργασίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,13%, στις 642,78 μονάδες, μετά το άλμα 1% της Δευτέρας, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο του δείκτη από τις αρχές Ιουλίου.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX κινήθηκε κατά 0,10%, στις 25.600,01 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,20%, στις 8.154,91 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,29%, στις 10.708,33 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB του Μιλάνου σημείωσε απώλειες 0,53%, στις 52.095,83 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.791,80 μονάδες, με άνοδο 0,34%.

Ιράν και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Κεντρικός παράγοντας για τις αγορές παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα οι προοπτικές για διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Νέα Υόρκη και το ενδεχόμενο επαφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Παράλληλα, οι αναφορές για πιθανή επαναλειτουργία ή αύξηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ συνέβαλαν στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, αν και η εικόνα παραμένει ευμετάβλητη.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν και δήλωσε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση», την οποία συνέδεσε με την επιλογή μεταξύ μιας συμφωνίας και της συνέχισης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι εκτιμά πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις αυτές περιόρισαν την αρχική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent, που νωρίτερα είχε υποχωρήσει κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, κινήθηκε εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI βρέθηκε πάνω από τα 96 δολάρια.

Στο επίκεντρο και η συνάντηση Τραμπ – Σι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ταυτόχρονα στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των εμπορικών σχέσεων των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι προσδοκίες για παράταση της υφιστάμενης δασμολογικής εκεχειρίας έχουν ενισχυθεί, γεγονός που λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα.

Γαλλία: Στο επίκεντρο οι δημοσιονομικές πιέσεις

Παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν με προσοχή τις δημοσιονομικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Οι ανησυχίες για την πορεία των δημόσιων οικονομικών έχουν αυξηθεί, καθώς το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 119,3% του ΑΕΠ το 2026 και στο 121,7% το 2027, επίπεδα που συνιστούν νέα υψηλά.

Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης της χώρας και την αποτίμηση των γαλλικών assets, ενώ η κυβέρνηση καλείται να προωθήσει μέτρα περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος σε ένα πολιτικά κατακερματισμένο περιβάλλον. Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά για το 2026 δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ.

Γερμανία: Ψυχραιμία στις αγορές παρά την πολιτική αβεβαιότητα

Στη Γερμανία, η χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζεται μέχρι στιγμής σχετικά ανθεκτική απέναντι στην πολιτική αβεβαιότητα που έχει ενταθεί μετά τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο κατά πόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχει δρομολογήσει.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs έχει εκτιμήσει ότι η πολιτική αβεβαιότητα δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στον DAX, μεταξύ άλλων επειδή πολλές από τις εταιρείες του δείκτη έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία και μικρότερη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά.

Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένουν επίσης οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για την άμυνα, οι οποίες λειτουργούν ως σημαντικός παράγοντας στήριξης για τμήματα της γερμανικής αγοράς. Την ίδια ώρα, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και την ανάγκη περιορισμού του κόστους.