Κηφισός: Απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βυτιοφόρο – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και του υπεύθυνου πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω προχώρησαν το πρωί οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης απόρριψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην Ασφάλεια σχετικά με τη δραστηριότητα βυτιοφόρων συγκεκριμένης εταιρείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα οχήματα παραλάμβαναν βιομηχανικά απόβλητα από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και από κρατικό νοσοκομείο, και στη συνέχεια φέρονται να τα διοχέτευαν στον αγωγό ομβρίων του πρατηρίου στο Αιγάλεω.

Η επιχείρηση της Ασφάλειας

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ζητήθηκε η συνδρομή των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων από το σημείο όπου κατέληγε ο αγωγός. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έθεσαν υπό παρακολούθηση το βυτιοφόρο.

Το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βυτιοφόρο παρέλαβε επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο πρατήριο καυσίμων.

Κατά την άφιξή του, γύρω από το βυτιοφόρο φέρεται να τοποθετήθηκαν άλλα οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η ορατότητα προς το σημείο. Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσης του φορτίου σε αγωγό ομβρίων υδάτων.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και διέκοψαν τη διαδικασία, προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού του βυτιοφόρου και του υπεύθυνου του πρατηρίου.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί ειδικός σωλήνας στον αγωγό ομβρίων, ο οποίος συνδεόταν με το βυτιοφόρο και επέτρεπε την απευθείας διοχέτευση του περιεχομένου του.

Στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία του υπόγειου αγωγού. Σύμφωνα με τη σχετική διαπίστωση, ο αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και μέσω αυτού τα απόβλητα μπορούσαν να καταλήξουν στη θάλασσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και η σύσταση των αποβλήτων, καθώς και η έκταση της δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων ή εταιρειών.

Ε.Ι. Παπαδόπουλος: Διευκρινίσεις για περιστατικό απόρριψης αποβλήτων από βυτιοφόρο όχημα

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

«Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».