ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική
Ειδήσεις
21:15 - 22 Σεπ 2026

Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό υπέγραψε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ το νησί παραμένει υπό τη δανική κυριαρχία. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μήνες έντασης γύρω από το μέλλον της Γροιλανδίας και τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι επιθυμεί να περάσει το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά νησί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην τελετή συμμετείχαν, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Η συμφωνία αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον, Κοπεγχάγης και Νουούκ, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αμερικανικών ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συμφωνία επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη Γροιλανδία και ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην άμυνα του νησιού. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή στρατιωτικής παρουσίας ή επενδύσεων από χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είχαν δημοσιοποιηθεί πλήρως πριν από την υπογραφή. Η δανική κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας.

Από την αντιπαράθεση στη συμφωνία

Η συμφωνία έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Δανίας. Εδώ και μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει η Γροιλανδία στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δεν είχε αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη του στόχου.

Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη και στη Γροιλανδία, καθώς και ανησυχία μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, είχε προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική προσπάθεια κατάληψης της Γροιλανδίας θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διατλαντική συμμαχία.

Η νέα συμφωνία δεν μεταβιβάζει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο για διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, με το νησί να παραμένει στο Βασίλειο της Δανίας.

Στο επίκεντρο η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκων, έχει αποκτήσει αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία λόγω της θέσης της στην Αρκτική, αλλά και των φυσικών πόρων που διαθέτει.

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών είχαν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και είχαν επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσαν το τελευταίο διάστημα τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις ασφαλείας στην Αρκτική, ενώ αυξήθηκε και η οικονομική στήριξη προς τη Γροιλανδία.

Η συμφωνία που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη επιχειρεί πλέον να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από το ζήτημα της αμερικανικής κυριαρχίας στη Γροιλανδία στην ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlly0ruco8ht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα
Ειδήσεις

Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα

Το δίλημμα Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να εξαλείψω» το Ιράν ή να καταλήξω σε συμφωνία;
Ειδήσεις

Το δίλημμα Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να εξαλείψω» το Ιράν ή να καταλήξω σε συμφωνία;

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο
Ειδήσεις

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
22/09/2026 - 22:23

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πλένετε το ωμό κρέας πριν το μαγείρεμα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 22:20

ΔΟΑΕ: Η Ελλάδα εξελέγη στο Συμβούλιο των Διοικητών για την περίοδο 2026-2028

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 21:59

Autohellas: Στο 61,28% αυξήθηκε το ποσοστό της Main Stream S.A.

Ειδήσεις
22/09/2026 - 21:28

Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα

Τεχνολογία
22/09/2026 - 21:26

Ο Τραμπ κάνει... rebranding στην AI και δοκιμάζει τον όρο «Υπερνοημοσύνη»

Magazino
22/09/2026 - 21:21

Πώς να ανακοινώσετε την εγκυμοσύνη στα παιδιά σας – Οδηγός ανά ηλικία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 21:15

Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/09/2026 - 20:58

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Το ελληνικό εμπόριο αποκτά τη δική του πυξίδα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 20:50

ΕΕ: Ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τρία χρόνια – Εκτός λίστας δύο ολιγάρχες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 20:38

Δημοσκόπηση ALCO: 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 20:20

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος παρά τις πιέσεις από Ιράν και πετρέλαιο – Τι φοβούνται οι επενδυτές

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:59

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:45

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επικαλέστηκε το «διεθνές δίκαιο» για το Αιγαίο - Επέμεινε σε λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Ναυτιλία
22/09/2026 - 19:30

18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:15

ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG

Magazino
22/09/2026 - 19:05

Messi – Escarrer: Νέα σχέδια στο Μαϊάμι για τα MiM Hotels της Meliá Collection

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:46

Βυτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλημα στον Κηφισό – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:38

Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:27

Το δίλημμα Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να εξαλείψω» το Ιράν ή να καταλήξω σε συμφωνία;

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:08

ΟΤΕ: Ομολογιακό €350 εκατ. με λήξη το 2029 – Πλήρης ανάληψη από Deutsche Telekom

Πολιτική
22/09/2026 - 18:06

Θεοδωρικάκος: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 17:56

ΑΛΟΥΜΥΛ: Άλμα 45,2% στο EBITDA και υπερδιπλασιασμός των κερδών στα €19,2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 17:46

Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”

Οικονομία
22/09/2026 - 17:40

Πιερρακάκης προς εμπόρους (ΕΣΕΕ): Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 17:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα €280 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο

Περιβάλλον
22/09/2026 - 17:26

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:25

Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Οικονομία
22/09/2026 - 17:14

IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:13

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ