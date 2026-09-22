Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική

Συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό υπέγραψε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ το νησί παραμένει υπό τη δανική κυριαρχία. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μήνες έντασης γύρω από το μέλλον της Γροιλανδίας και τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι επιθυμεί να περάσει το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά νησί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην τελετή συμμετείχαν, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Η συμφωνία αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον, Κοπεγχάγης και Νουούκ, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αμερικανικών ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συμφωνία επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη Γροιλανδία και ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην άμυνα του νησιού. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή στρατιωτικής παρουσίας ή επενδύσεων από χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είχαν δημοσιοποιηθεί πλήρως πριν από την υπογραφή. Η δανική κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας.

Από την αντιπαράθεση στη συμφωνία

Η συμφωνία έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Δανίας. Εδώ και μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει η Γροιλανδία στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δεν είχε αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη του στόχου.

Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη και στη Γροιλανδία, καθώς και ανησυχία μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, είχε προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική προσπάθεια κατάληψης της Γροιλανδίας θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διατλαντική συμμαχία.

Η νέα συμφωνία δεν μεταβιβάζει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο για διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, με το νησί να παραμένει στο Βασίλειο της Δανίας.

Στο επίκεντρο η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκων, έχει αποκτήσει αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία λόγω της θέσης της στην Αρκτική, αλλά και των φυσικών πόρων που διαθέτει.

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών είχαν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και είχαν επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσαν το τελευταίο διάστημα τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις ασφαλείας στην Αρκτική, ενώ αυξήθηκε και η οικονομική στήριξη προς τη Γροιλανδία.

Η συμφωνία που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη επιχειρεί πλέον να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από το ζήτημα της αμερικανικής κυριαρχίας στη Γροιλανδία στην ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

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