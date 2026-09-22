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Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις
18:38 - 22 Σεπ 2026

Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «BLEND 5 VENTURES LIMITED» του συνόλου των μετοχών, ήτοι του 100% του μετοχικού κεφαλαίου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 6.930.000, προσαρμοσμένου με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την ημερομηνία συναλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η «ORILINA PROPERTIES REIC» καθίσταται μοναδική μέτοχος της «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο επί της οδού Γερανίου 30, στον Δήμο Αθηναίων.

Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο, το οποίο φέρει πιστοποίηση LEED Silver, στο κέντρο της Αθήνας, με 30 Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (Ε.Ε.Δ.Δ) και χώρο εμπορικής χρήσης στο ισόγειο.

Για τα Ε.Ε.Δ.Δ υφίσταται μακροχρόνια μίσθωση με την εταιρεία Limehome Ελλάδος, θυγατρική της γερμανικής Limehome GmbH, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους operators στον ευρωπαϊκό κλάδο των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments).

Ο κλάδος αυτός (serviced apartments), παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει χαρακτηριστικά ξενοδοχειακής φιλοξενίας με την αυτονομία ενός πλήρως εξοπλισμένου διαμερίσματος. Η ευελιξία αυτή απευθύνεται τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες και επισκέπτες μεγαλύτερης διάρκειας, διευρύνοντας το εύρος της ζήτησης.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η «ORILINA PROPERTIES REIC» διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της σε μια νέα κατηγορία επενδυτικών ακινήτων, συνδυάζοντας μακροχρόνια μισθωτικά έσοδα, έκθεση στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και πιστοποιημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

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