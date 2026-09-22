Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επικαλέστηκε το «διεθνές δίκαιο» για το Αιγαίο - Επέμεινε σε λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, επαναφέροντας παράλληλα την τουρκική πρόταση για Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και την έκκληση της Άγκυρας για διεθνή αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι υφιστάμενες διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση της Άγκυρας για τη σύγκληση Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός «κοινού πεδίου συνεννόησης».

«Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκληση που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Ερντογάν.

Η Τουρκία έχει παρουσιάσει επανειλημμένα τη συγκεκριμένη πρόταση ως έναν μηχανισμό περιφερειακού διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ο Ερντογάν έχει διατυπώσει την ίδια πρόταση και σε προηγούμενες ομιλίες του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κυπριακό: Επανέφερε τη θέση περί «κυριαρχικής ισότητας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της αναγνώρισης της «κυριαρχικής ισότητας» των Τουρκοκυπρίων.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι στο νησί θα πρέπει να αναγνωριστούν δύο ξεχωριστές οντότητες και ζήτησε την κατοχύρωση, όπως είπε, της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

«Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί», δήλωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και να αναπτύξουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

«Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψει μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις», ανέφερε.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη γραμμή που προβάλλει τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα υπέρ μιας λύσης δύο κρατών στην Κύπρο. Αντίστοιχη έκκληση για διεθνή αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «ΤΔΒΚ» έχει διατυπώσει ο Ερντογάν και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του στη Γενική Συνέλευση.

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Στο επίκεντρο η Γάζα – Σφοδρή κριτική στο Ισραήλ

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Ερντογάν αφιερώθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη Γάζα «το πιο απάνθρωπο και ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας» και «το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο», ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για «κρατική τρομοκρατία» και «γενοκτονική νοοτροπία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σχεδόν 74.000 Παλαιστινίους νεκρούς, επικαλούμενος τον απολογισμό των υγειονομικών αρχών της Γάζας, ο οποίος έχει ξεπεράσει τους 73.000 νεκρούς και περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, τόσο αμάχους όσο και μαχητές.

Οι κατηγορίες περί γενοκτονίας απορρίπτονται από το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα έχουν ως στόχο τη Χαμάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσουν «μεγαλύτερη πίεση» στο Ισραήλ και ζήτησε να ξεκινήσει «χωρίς καθυστέρηση» η ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Θα αποτύχουν» οι προσπάθειες να εμποδιστεί η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Ερντογάν επανέλαβε επίσης την υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Υποστήριξε ότι οι προσπάθειες να αποτραπεί η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους «θα αποτύχουν» και κάλεσε τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να προχωρήσουν σε αναγνώρισή της.

Η παλαιστινιακή υπόθεση αποτελεί τα τελευταία χρόνια κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων του Ερντογάν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, με την Άγκυρα να ζητά διεθνή δράση αναφορικά με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Μήνυμα στην Ευρώπη: «Δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς την Τουρκία»

Αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει «ισχυρότερη ή ασφαλέστερη» εάν αποκλείσει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της ως στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ και ως παράγοντα που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στις ευρωπαϊκές αμυντικές δομές.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε, τέλος, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας της Τουρκίας, κάνοντας ειδική μνεία στην αμυντική συνεργασία της χώρας του με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.