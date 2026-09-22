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Messi – Escarrer: Νέα σχέδια στο Μαϊάμι για τα MiM Hotels της Meliá Collection
Magazino
19:05 - 22 Σεπ 2026

Messi – Escarrer: Νέα σχέδια στο Μαϊάμι για τα MiM Hotels της Meliá Collection

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από έναν επιτυχημένο πρώτο χρόνο συνεργασίας, με ορόσημο την ένταξη των MiM Hotels στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Collection, ο Leo Messi και ο Gabriel Escarrer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, συναντήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, όπου πέρασαν χρόνο σε χαλαρό κλίμα μαζί με τις οικογένειές τους, μετά τον αγώνα του Messi.

Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για έναν απολογισμό του πρώτου έτους της συνεργασίας τους και, κυρίως, για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, με επίκεντρο τα πλάνα επέκτασης των MiM Hotels και νέα κοινά projects που πρόκειται να παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Η Meliá Hotels International και τα MiM Hotels, το boutique hospitality brand που ανήκει στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρύλο Λιονέλ Μέσι, ξεκίνησαν τη στρατηγική συνεργασία τους τον Νοέμβριο του 2025, με τη Meliá να αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των MiM Hotels.

Το χαρτοφυλάκιο MiM περιλαμβάνει έξι boutique ξενοδοχεία σε κορυφαίους προορισμούς της Ισπανίας - συμπεριλαμβανομένων των Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza και Baqueira Beret - καθώς και της Ανδόρας. Κάθε ξενοδοχείο φέρει το προσωπικό στίγμα του Μέσι στην πολυτελή φιλοξενία, με αποκλειστικά στοιχεία όπως η “Messi Suite” και signature αναμνηστικά, όπως ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Ballon d’Or. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε εμβληματικές τοποθεσίες, καθιστώντας την ενσωμάτωσή τους στη Meliá Collection απόλυτα αρμονική.

Ένα boutique χαρτοφυλάκιο που χαρακτηρίζεται από exclusivity και ποικιλομορφία

Τα MiM Hotels είναι γνωστά για τον εκλεπτυσμένο, σύγχρονο σχεδιασμό τους, δημιουργημένο από καταξιωμένους interior designers, όπως οι Luis Bustamante και Lázaro Rosa-Violán. Κάθε ξενοδοχείο συνδυάζει προνομιακές τοποθεσίες με ισχυρή δέσμευση για βιωσιμότητα και ευεξία. Προσαρμοσμένα για απαιτητικούς ταξιδιώτες, τα MiM Hotels προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσεγμένες εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων signature γαστρονομικών concepts. Σε επιλεγμένους προορισμούς - όπως η Baqueira, η Ανδόρα και το Sotogrande - ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Chef, Nandu Jubany, προσφέρει τη μοναδική γαστρονομική του προσέγγιση, συνδυάζοντας τοπικά υλικά με αργεντίνικες επιρροές, σε ένα χαλαρό αλλά εκλεπτυσμένο στυλ εμπνευσμένο από το εστιατόριό του, HINCHA.

Η ευεξία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπειρίας MiM, με χώρους σχεδιασμένους με προσοχή που περιλαμβάνουν υδροθεραπευτικά προγράμματα, εξατομικευμένες θεραπείες σε ήρεμο περιβάλλον για ολιστική χαλάρωση. Σε προορισμούς όπως το Sotogrande, η Baqueira Beret και η Ανδόρα, η εμπειρία ευεξίας ενισχύεται από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως γκολφ, σκι και πεζοπορία.

Κάθε ξενοδοχείο MiM ξεχωρίζει για το στυλ και τη θέση του στην αγορά, με κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνει ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες, όπως τα MiM Mallorca, MiM Sitges και MiM Ibiza, και οικογενειακές επιλογές στην Ανδόρα, το Sotogrande και τη Baqueira Beret. Ορισμένα ξενοδοχεία διαθέτουν επίσης εγκαταστάσεις για μικρής κλίμακας επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια και ομαδικές εκδηλώσεις. Όλες οι ιδιοκτησίες MiM φέρουν πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για βιώσιμες πρακτικές κατασκευής, που έχει αναπτυχθεί από το U.S. Green Building Council.

www.meliahotelsinternational.com

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