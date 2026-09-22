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Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης
Ειδήσεις
19:59 - 22 Σεπ 2026

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις -16,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας πτώση κατά 1 μονάδα σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν είχε διαμορφωθεί στις -15,5 μονάδες.

Η επίδοση ήταν ελαφρώς χειρότερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν ο δείκτης να υποχωρήσει στις -16 μονάδες.

Πτώση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρουσίασε επίσης επιδείνωση τον Σεπτέμβριο.

Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες, διαμορφούμενος στις -15,8 μονάδες, έναντι υψηλότερου επιπέδου τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν, σε προκαταρκτικό επίπεδο, μια επιδείνωση του κλίματος μεταξύ των καταναλωτών τόσο στην ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον Σεπτέμβριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 19:47
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