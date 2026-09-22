ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Το Ελ Νίνιο συνιστά «σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία», προειδοποίησε την Τρίτη (22/9) ο ΟΗΕ, καθώς η διεθνής κοινότητα προετοιμάζεται για ένα νέο κύκλο του κλιματικού αυτού φαινομένου, ο οποίος εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ο ισχυρότερος από την έναρξη των συγκρίσιμων καταγραφών, πριν από περίπου 40 χρόνια.

Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας σημαντικές μεταβολές στα καιρικά μοτίβα. Οι επιπτώσεις του περιλαμβάνουν υψηλότερες θερμοκρασίες, παρατεταμένες περιόδους ακραίας ξηρασίας, αλλά και εκτεταμένες πλημμύρες. Ήδη, οι συνέπειες του Ελ Νίνιο έχουν γίνει αισθητές σε περιοχές από την Κεντρική Αμερική έως την Ινδονησία.

Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το φαινόμενο μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της χολέρας, αλλά και να ευνοήσουν τον πολλαπλασιασμό εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες, κυρίως κουνουπιών.

Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να καταγραφεί αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας, τσικουνγκούνια και δάγκειου πυρετού.

«Οι σοβαρότερες επιπτώσεις θα εμφανιστούν όταν οι κλιματικές καταστροφές συμπέσουν με αδύναμα συστήματα υγείας, περιορισμένη πρόσβαση στην περίθαλψη, επισιτιστική ανασφάλεια, εκτοπισμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις», δήλωσε η Τερέζα Ζακαρία, επικεφαλής μονάδας του ΠΟΥ που ασχολείται με τη μείωση κινδύνων, τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και την κλιματική αλλαγή.

Η ίδια χαρακτήρισε το Ελ Νίνιο «σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία», αλλά και «πολλαπλασιαστή κινδύνου», καλώντας τις κυβερνήσεις να κινηθούν άμεσα για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την αποτροπή απωλειών ανθρώπινων ζωών.

«Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να δράσουμε τώρα, προτού αυτοί οι κίνδυνοι εξελιχθούν σε κρίση», ανέφερε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν έως το 2027

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι το τρέχον επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από την έναρξη των αντίστοιχων μετρήσεων, ενώ οι επιπτώσεις του στο παγκόσμιο κλίμα θα μπορούσαν να διατηρηθούν και μέσα στο 2027.

Επισημαίνεται ότι το Ελ Νίνιο δεν αποτελεί αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις θερμοκρασίες σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων, ενώ παράλληλα μπορεί να επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Κάθε Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό», σημείωσε ο Αρμέλ Καστεγιάν, σύμβουλος για τον ακραίο καύσωνα στο κοινό πρόγραμμα του ΠΟΥ και του WMO για το κλίμα και την υγεία.

«Ωστόσο, αυτό το Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που ήδη βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, είναι αυτό που το καθιστά μοναδικό».