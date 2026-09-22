Ο Τραμπ κάνει... rebranding στην AI και δοκιμάζει τον όρο «Υπερνοημοσύνη»

«Η χρήση της λέξης “artificial” [τεχνητή] κάνει τη νοημοσύνη να ακούγεται σαν κάτι ψεύτικο, ενώ δεν είναι ψεύτικη», δήλωσε ο Τραμπ. «Στην πραγματικότητα, είναι εκπληκτική».
Ενόψει της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Τραμπ τάχθηκε για ακόμη μία φορά κατά της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
«Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε της Κίνας με μεγάλη διαφορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να περιορίσω την ανάπτυξη κάτι που θα είναι μεγαλύτερο από τη Βιομηχανική Επανάσταση ή ακόμη και από το ίδιο το διαδίκτυο».