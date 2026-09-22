Ο Τραμπ κάνει... rebranding στην AI και δοκιμάζει τον όρο «Υπερνοημοσύνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε κάτι καινούργιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όμως δοκίμασε να την... ξαναβαφτίσει. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναφέρονται στην τεχνητή νοημοσύνη ως «super intelligence» (υπερνοημοσύνη) ή «SI» στα επίσημα έγγραφα και παρότρυνε και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.

«Η χρήση της λέξης “artificial” [τεχνητή] κάνει τη νοημοσύνη να ακούγεται σαν κάτι ψεύτικο, ενώ δεν είναι ψεύτικη», δήλωσε ο Τραμπ. «Στην πραγματικότητα, είναι εκπληκτική».

Ενόψει της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Τραμπ τάχθηκε για ακόμη μία φορά κατά της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε της Κίνας με μεγάλη διαφορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να περιορίσω την ανάπτυξη κάτι που θα είναι μεγαλύτερο από τη Βιομηχανική Επανάσταση ή ακόμη και από το ίδιο το διαδίκτυο».