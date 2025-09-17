Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές εν αναμονή της μείωσης επιτοκίων από τη Fed

Οι επενδυτές εκτιμούν σχεδόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, με δεδομένα που δείχνουν επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε μικρή πτώση κατά 0,03%, διαμορφούμενος στις 550 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,14% φτάνοντας στις 9.208 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX 30 σημείωσε άνοδο 0,13% και έκλεισε στις 23.359 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχώρησε 0,40%, φτάνοντας στις 7.786 μονάδες.
Την ίδια ώρα, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε σταθερός στο 3,8% για τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η πρόβλεψη των περισσότερων οικονομολόγων –σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters και εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας– ήταν ότι ο πληθωρισμός δεν θα μεταβληθεί σε σχέση με τον Ιούλιο.
Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 4% στην επερχόμενη συνεδρίαση της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο είχε προχωρήσει σε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η οριακή απόφαση (5-4) του Διοικητικού Συμβουλίου τότε αποκαλύπτει διχογνωμία για το κατά πόσον ο ρυθμός των μειώσεων θα πρέπει να επιβραδυνθεί, ιδίως λόγω της επίμονης υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου.