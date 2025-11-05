Πήραν τα πάνω τους οι ευρωαγορές – Τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,25%, περιορίζοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η νωχελική διάθεση που παρατηρήθηκε νωρίτερα στην Ευρώπη ακολούθησε παρόμοιες κινήσεις στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας την προηγούμενη νύχτα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για τις υψηλές αποτιμήσεις μετοχών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές εταιρείες, φοβούμενοι ότι δημιουργείται φούσκα.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες της Wall Street ανέκαμψαν την Τετάρτη το πρωί, με ορισμένους μεγάλους παίκτες της AI, όπως η Advanced Micro Devices, η Oracle και η Nvidia, να σημειώνουν κέρδη στις πρώτες συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Η ψυχολογία της αγοράς επηρεάστηκε επίσης χθες όταν οι CEO των Goldman Sachs και Morgan Stanley προειδοποίησαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για πτώση στις αγορές τα επόμενα δύο χρόνια.

Στα εταιρικά αποτελέσματα

Η Τετάρτη ήταν μια ακόμη πολυάσχολη ημέρα για ανακοινώσεις κερδών στην Ευρώπη.

Οι μετοχές της Novo Nordisk έκλεισαν χαμηλότερα κατά 4,5%, έχοντας κινηθεί μεταξύ θετικού και αρνητικού εδάφους καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού. Ο δανικός φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (3,1 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών (20,12 δισ. DKK).

Οι μετοχές της BMW αυξήθηκαν κατά 6,9%, καθώς τα κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προ φόρων και τόκων για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ταυτόχρονα, η Orsted έκλεισε αμετάβλητη, καθώς η δανική εταιρεία αιολικής ενέργειας ανακοίνωσε καθαρή ζημία 1,7 δισ. DKK για το τρίτο τρίμηνο, καλύτερη από την εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 1,95 δισ. DKK.

Στο μέτωπο των κεντρικών τραπεζών, η Riksbank της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι διατηρεί το επιτόκιο αμετάβλητο στο 1,75%.