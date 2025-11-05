ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πήραν τα πάνω τους οι ευρωαγορές – Τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
19:35 - 05 Νοε 2025

Πήραν τα πάνω τους οι ευρωαγορές – Τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν από τις αρχικές τους απώλειες για να κλείσουν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (5/11) υψηλότερα, καθώς οι περιφερειακές μετοχές ακολούθησαν τα βήματα των αμερικανικών σε θετικό έδαφος.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,25%, περιορίζοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών

Δείκτης Τιμή Κλεισίματος Αλλαγή (μονάδες) % Αλλαγή
CAC 40 8.074,23 +6,70 +0,08%
FTSE MIB 43.438,49 +176,14 +0,41%
FTSE 100 9.777,08 +62,12 +0,64%
DAX 24.049,74 +100,63 +0,42%
IBEX 35 16.098,40 +62,00 +0,39%
STOXX Europe 600 571,90 +1,32 +0,23%

Η νωχελική διάθεση που παρατηρήθηκε νωρίτερα στην Ευρώπη ακολούθησε παρόμοιες κινήσεις στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας την προηγούμενη νύχτα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για τις υψηλές αποτιμήσεις μετοχών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές εταιρείες, φοβούμενοι ότι δημιουργείται φούσκα.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες της Wall Street ανέκαμψαν την Τετάρτη το πρωί, με ορισμένους μεγάλους παίκτες της AI, όπως η Advanced Micro Devices, η Oracle και η Nvidia, να σημειώνουν κέρδη στις πρώτες συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Η ψυχολογία της αγοράς επηρεάστηκε επίσης χθες όταν οι CEO των Goldman Sachs και Morgan Stanley προειδοποίησαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για πτώση στις αγορές τα επόμενα δύο χρόνια.

Στα εταιρικά αποτελέσματα

Η Τετάρτη ήταν μια ακόμη πολυάσχολη ημέρα για ανακοινώσεις κερδών στην Ευρώπη.

Οι μετοχές της Novo Nordisk έκλεισαν χαμηλότερα κατά 4,5%, έχοντας κινηθεί μεταξύ θετικού και αρνητικού εδάφους καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού. Ο δανικός φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (3,1 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών (20,12 δισ. DKK).

Οι μετοχές της BMW αυξήθηκαν κατά 6,9%, καθώς τα κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προ φόρων και τόκων για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ταυτόχρονα, η Orsted έκλεισε αμετάβλητη, καθώς η δανική εταιρεία αιολικής ενέργειας ανακοίνωσε καθαρή ζημία 1,7 δισ. DKK για το τρίτο τρίμηνο, καλύτερη από την εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 1,95 δισ. DKK.

Στο μέτωπο των κεντρικών τραπεζών, η Riksbank της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι διατηρεί το επιτόκιο αμετάβλητο στο 1,75%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ