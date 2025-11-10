ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ράλι» στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο πιθανό τέλος του shutdown στην Ουάσιγκτον
Χρηματιστήρια
19:46 - 10 Νοε 2025

«Ράλι» στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο πιθανό τέλος του shutdown στην Ουάσιγκτον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα 10/11 καθώς οι ελπίδες για τον τερματισμό του αμερικανικού shutdown ενισχύουν το κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,42% στις 572,82 μονάδες, με τις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε με 1,8% στις 9.787,15 μονάδες, ο DAX στη Γερμανία κατέγραψε άνοδο 1,72% στις 23.976,07 μονάδες και ο CAC 40 στη Γαλλία σημείωσε αύξηση 1,32% στις 8.055,51 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο FTSE MIB στην Ιταλία ενισχύθηκε κατά 2,28% στις 43.895,67 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 1,72% στις 16.175,20 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε κέρδη 1,56% στις 8.314,75 μονάδες.

Το πολιτικό υπόβαθρο στις ΗΠΑ

Η άνοδος ήρθε έπειτα από την κρίσιμη κίνηση της Γερουσίας των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, που άνοιξε τον δρόμο για μια διακομματική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τη μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει την επανεκκίνηση της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και την αντιστροφή των πρόσφατων μαζικών απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πηγές του CNBC, αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές συμφώνησαν να υπερψηφίσουν τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας έτσι την ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία των 60 ψήφων.

Οι ανησυχίες για τη διακοπή λειτουργίας έχουν πλήξει σημαντικά το οικονομικό κλίμα στις ΗΠΑ, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με έρευνα της Παρασκευής. Παράλληλα, έχουν ανασταλεί αρκετές σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, όπως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI).

Οι ευρωπαϊκοί κλάδοι σε άνοδο

Στην Ευρώπη, οι τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές μετοχές οδήγησαν την άνοδο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Stoxx 600 Technology έκλεισε με κέρδη 1,6%, ενώ ο δείκτης Stoxx 600 Banks πρόσθεσε 2,8%, αγγίζοντας υψηλό 52 εβδομάδων.

Η Diageo ενισχύθηκε κατά 5,2%, αφού νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε φτάσει έως και +6,9%, μετά την ανακοίνωση ότι ο Dave Lewis αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Η άνοδος ήρθε λίγες ημέρες μετά την υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων της εταιρείας, λόγω αδυναμίας στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η Novo Nordisk κατέγραψε άνοδο 1,2%, περιορίζοντας ωστόσο τα αρχικά της κέρδη, μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την ινδική φαρμακοβιομηχανία Emcure Pharmaceuticals για τη διάθεση του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy με νέα εμπορική ονομασία στο πλαίσιο αποκλειστικής συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, η Novo Nordisk έχασε τη «μάχη» των 10 δισ. δολαρίων απέναντι στην Pfizer για την εξαγορά της Metsera, εταιρείας βιοτεχνολογίας στον τομέα της παχυσαρκίας.

Στον φαρμακευτικό τομέα, η σουηδική Camurus απογειώθηκε κατά 14,6%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων για το νέο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας CAM2056, το οποίο έδειξε αποτελεσματικότητα αντίστοιχη ή και ανώτερη του Wegovy.

Η Zealand Pharma επίσης σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχές καταγράφουν, επίσης άνοδο, καθώς η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του shutdown αποτελεί θετικό καταλύτη για τους επενδυτές, ύστερα από μια εβδομάδα που είχε σημαδευτεί από ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αγορές αναμένουν αποτελέσματα κερδοφορίας από τις Hannover Re και MedioBanca, ενώ την ίδια ημέρα ξεκινά η Διάσκεψη για το Κλίμα COP30, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ