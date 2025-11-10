«Ράλι» στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο πιθανό τέλος του shutdown στην Ουάσιγκτον

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα 10/11 καθώς οι ελπίδες για τον τερματισμό του αμερικανικού shutdown ενισχύουν το κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,42% στις 572,82 μονάδες, με τις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε με 1,8% στις 9.787,15 μονάδες, ο DAX στη Γερμανία κατέγραψε άνοδο 1,72% στις 23.976,07 μονάδες και ο CAC 40 στη Γαλλία σημείωσε αύξηση 1,32% στις 8.055,51 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο FTSE MIB στην Ιταλία ενισχύθηκε κατά 2,28% στις 43.895,67 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 1,72% στις 16.175,20 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε κέρδη 1,56% στις 8.314,75 μονάδες.

Το πολιτικό υπόβαθρο στις ΗΠΑ

Η άνοδος ήρθε έπειτα από την κρίσιμη κίνηση της Γερουσίας των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, που άνοιξε τον δρόμο για μια διακομματική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τη μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει την επανεκκίνηση της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και την αντιστροφή των πρόσφατων μαζικών απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πηγές του CNBC, αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές συμφώνησαν να υπερψηφίσουν τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας έτσι την ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία των 60 ψήφων.

Οι ανησυχίες για τη διακοπή λειτουργίας έχουν πλήξει σημαντικά το οικονομικό κλίμα στις ΗΠΑ, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με έρευνα της Παρασκευής. Παράλληλα, έχουν ανασταλεί αρκετές σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, όπως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI).

Οι ευρωπαϊκοί κλάδοι σε άνοδο

Στην Ευρώπη, οι τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές μετοχές οδήγησαν την άνοδο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Stoxx 600 Technology έκλεισε με κέρδη 1,6%, ενώ ο δείκτης Stoxx 600 Banks πρόσθεσε 2,8%, αγγίζοντας υψηλό 52 εβδομάδων.

Η Diageo ενισχύθηκε κατά 5,2%, αφού νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε φτάσει έως και +6,9%, μετά την ανακοίνωση ότι ο Dave Lewis αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Η άνοδος ήρθε λίγες ημέρες μετά την υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων της εταιρείας, λόγω αδυναμίας στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η Novo Nordisk κατέγραψε άνοδο 1,2%, περιορίζοντας ωστόσο τα αρχικά της κέρδη, μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την ινδική φαρμακοβιομηχανία Emcure Pharmaceuticals για τη διάθεση του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy με νέα εμπορική ονομασία στο πλαίσιο αποκλειστικής συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, η Novo Nordisk έχασε τη «μάχη» των 10 δισ. δολαρίων απέναντι στην Pfizer για την εξαγορά της Metsera, εταιρείας βιοτεχνολογίας στον τομέα της παχυσαρκίας.

Στον φαρμακευτικό τομέα, η σουηδική Camurus απογειώθηκε κατά 14,6%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων για το νέο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας CAM2056, το οποίο έδειξε αποτελεσματικότητα αντίστοιχη ή και ανώτερη του Wegovy.

Η Zealand Pharma επίσης σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχές καταγράφουν, επίσης άνοδο, καθώς η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του shutdown αποτελεί θετικό καταλύτη για τους επενδυτές, ύστερα από μια εβδομάδα που είχε σημαδευτεί από ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αγορές αναμένουν αποτελέσματα κερδοφορίας από τις Hannover Re και MedioBanca, ενώ την ίδια ημέρα ξεκινά η Διάσκεψη για το Κλίμα COP30, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον.