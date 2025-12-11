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Ρεκόρ στη Wall: Η πτώση της Oracle πυροδοτεί μαζική φυγή από την AI και ιστορικό ράλι στον Dow
Χρηματιστήρια
23:33 - 11 Δεκ 2025

Ρεκόρ στη Wall: Η πτώση της Oracle πυροδοτεί μαζική φυγή από την AI και ιστορικό ράλι στον Dow

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 κατέγραψαν νέα υψηλά την Πέμπτη 11/12, καθώς η μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, σε συνδυασμό με τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Oracle, ώθησαν τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τις «καυτές» μετοχές τεχνολογίας και να στραφούν σε εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν από την αναπτυσσόμενη αμερικανική οικονομία.

Ο Dow, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, ενισχύθηκε κατά 646,26 μονάδες ή 1,34%, κλείνοντας στις 48.704,01 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό. Το συμβολικό αυτό επίπεδο συνοδεύεται και από νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενισχυμένο από την άνοδο της Visa μετά την αναβάθμισή της από την Bank of America. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,21% και έκλεισε στις 6.901,00 μονάδες, επίσης νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,25% στις 23.593,86 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle βυθίστηκε σχεδόν 11% αφού η εταιρεία cloud computing ανακοίνωσε απογοητευτικά τριμηνιαία έσοδα και αύξησε τις προβλέψεις δαπανών της, εντείνοντας τις ανησυχίες γύρω από το χρέος της εταιρείας. Η ανακοίνωση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πόσο γρήγορα οι τεχνολογικές εταιρείες θα καταφέρουν να δουν κέρδη από τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας στροφή των επενδυτών μακριά από τον κλάδο.

Άλλες μετοχές σχετιζόμενες με AI σημείωσαν επίσης πτώση: η Nvidia και η Broadcom υποχώρησαν πάνω από 1% η καθεμία. Αντίθετα, κυκλικές μετοχές, όπως η Home Depot, κινήθηκαν ανοδικά.

«Η αγορά ανησυχεί δικαίως για την Oracle και, κατ’ επέκταση, για τις επενδύσεις στην AI γενικότερα, επειδή έχουν δεσμευτεί κυριολεκτικά τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι προφανώς δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η Oracle λειτουργεί, σε έναν βαθμό, σαν το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers. «Η αγορά έχει δίκιο να κάνει μια μικρή στροφή μακριά από αυτές τις μετοχές».

Το αρνητικό κλίμα γύρω από την τεχνολογία ανέκοψε τη δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης, όπου ο S&P 500 είχε κλείσει σε απόσταση αναπνοής από νέο ρεκόρ, μετά τη διχασμένη απόφαση της Fed να προχωρήσει σε τρίτη μείωση επιτοκίων για φέτος. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο εύρος 3,5%–3,75%. Η κεντρική τράπεζα απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων.

Δεδομένου ότι μικρότερες εταιρείες επωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια, επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται στενότερα με τις αγορές, ο δείκτης Russell 2000 των μικρομεσαίων εταιρειών σημείωσε νέα ενδοσυνεδριακά και κλεισίματα-ρεκόρ την Πέμπτη, μαζί με τον Dow. Ο δείκτης είχε ήδη ενισχυθεί την Τετάρτη μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed, κλείνοντας τότε σε ιστορικό υψηλό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σόσνικ ανέφερε ότι το λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη» φαίνεται «προεξοφλημένο» και θα μπορούσε να ωθήσει τον S&P 500 πάνω από τις 7.000 μονάδες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το 2026 ο δείκτης ενδέχεται να πιεστεί, προβλέποντας ότι θα κλείσει στις 6.500 μονάδες. Στους παράγοντες κινδύνου συμπεριέλαβε τις προκλήσεις γύρω από την AI, την αλλαγή προεδρίας στη Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Τελικά, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αν χαλαρώσει η δυναμική των μετοχών AI, θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη από όλους τους υπόλοιπους κλάδους», τόνισε. «Μετά από τρία χρόνια ισχυρής ανοδικής αγοράς, υπάρχουν, πιστεύω, ορισμένοι υποτιμημένοι κίνδυνοι».

Σε νέα υψηλά ο χρυσός - Νέο ρεκόρ και για το ασήμι

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης ο χρυσός σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερό του επίπεδο ενός και πλέον μήνα, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 1,2% στα 4.280,08 δολάρια η ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου. Τα futures του χρυσού πρόσθεσαν 2,1% στα 4.313 δολάρια η ουγγιά.

Νέα υψηλά και για το ασήμι, αφού το ασήμι spot σημείωσε άλμα 4% στα 64,22 δολάρια η ουγγιά, υποχωρώντας ελαφρά από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 64,31 δολαρίων.

Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 1% στις τιμές λόγω Ουκρανικού

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 1% την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές επανέφεραν το επίκεντρο στις συνομιλίες ειρήνης Ρωσίας- Ουκρανίας και δεν είδαν ουσιαστικές επιπτώσεις από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones ή από την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου υπό αμερικανικές κυρώσεις ανοικτά της Βενεζουέλας.

Τα συμβόλαια Brent έκλεισαν με πτώση 93 σεντς ή 1,49%, στα 61,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 86 σεντς ή 1,47%, στα 57,60 δολάρια.

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