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Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις του
Πολιτική
14:00 - 14 Σεπ 2026

Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις του

Reporter.gr Newsroom
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Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα (14/9) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτελούν προσωπικές του απόψεις και δεν συνιστούν κυβερνητική απόφαση ή σχεδιασμό.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκε σκόπιμα ένα μέρος όσων είπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις για τη θέση του. Όπως ανέφερε, προβλήθηκε μόνο το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, ενώ αποσιωπήθηκε η αναφορά του στο ενδεχόμενο, μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση εργαζομένων και χαρακτήρισε «διαστρέβλωση» την ερμηνεία των δηλώσεών του ως πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι έχει εκφράσει και στο παρελθόν την άποψη πως θα πρέπει να ενισχυθεί η επιδότηση της εργασίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να υπάρχει ειδική μέριμνα και προστασία για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε, επίσης, «θλιβερή» τη στάση της Ελληνικής Λύσης, ενώ σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν περίμενε να ακούσει την άποψη πως ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις, ανεξάρτητα από τις επίσημες κυβερνητικές αποφάσεις και τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

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