Guardian: Το Ισραήλ απειλεί τους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Naza» με αφαίρεση υπηκοότητας

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζήτησε να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ Ισραηλινούς σκηνοθέτες της ταινίας «NAZA», ενός ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».

Όπως επισημαίνει ο Guardian, που είναι και παραγωγός του ντοκιμαντέρ, το «NAZA» πήρε το όνομά του από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιούν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υποδηλώσουν τον αριθμό των αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Στην ταινία, οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ μίλησαν με 24 διαφορετικούς Ισραηλινούς πληροφοριοδότες από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίοι περιέγραψαν τα συστήματα στοχοποίησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και έχουν προκαλέσει το θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Σε μία από τις συνεντεύξεις, πηγή υποστηρίζει ότι είχε δοθεί έγκριση για το θάνατο 500 αμάχων, προκειμένου να σκοτωθεί ένα μέλος της Χαμάς.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω ντοκιμαντέρ κέρδισε το Σάββατο το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αφού προηγουμένως είχε δεχθεί θερμής υποδοχής από τους θεατές οι οποίοι αποθέωσαν την ταινία χειροκροτώντας όρθιοι για 25 λεπτά - επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για το φεστιβάλ.

Την Κυριακή, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, κατηγόρησε τους σκηνοθέτες μέσω του Χ ότι είναι πρόθυμοι να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να αποσπάσουν το χειροκρότημα αντισημιτών σε όλο τον κόσμο».

«Θα ενεργήσω άμεσα για να ανακαλέσω την ισραηλινή υπηκοότητα αυτών των αξιοθρήνητων δημιουργών για προδοσία κατά του κράτους», έγραψε ο Ζοχάρ στο Χ.

Και άλλοι Ισραηλινοί υπουργοί στράφηκαν κατά των σκηνοθετών, οι οποίοι το 2025 κέρδισαν Όσκαρ για την ταινία τους «Καμία άλλη γη», σχετικά με τη βία των Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Είστε ντροπή και όνειδος για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!» δήλωσε στο Χ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

«Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας, η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν χαρακτήρισε τον Αβραάμ και τη Σορ «εχθρούς του Ισραήλ», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισε την ταινία «μια φρικτή συκοφαντία αίματος εναντίον των γιων και των θυγατέρων μας».

Ισραήλ: Τι ισχύει όσον αφορά την αφαίρεση υπηκοότητας

Η αφαίρεση της υπηκοότητας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και εφαρμόζεται σπάνια. Το 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το κράτος μπορεί να αφαιρεί την υπηκοότητα από ανθρώπους που δεν έχουν επιδείξει «πίστη» προς το κράτος, για παράδειγμα μέσω πράξεων κατασκοπείας ή προδοσίας. Ο νόμος διευρύνθηκε επίσης το 2023, ώστε να εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία». Βάσει της διαδικασίας, ο υπουργός Εσωτερικών πρέπει να υποβάλει το αίτημα αφαίρεσης της υπηκοότητας, ο υπουργός Δικαιοσύνης να το εγκρίνει και δικαστές να επικυρώσουν την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογενειακή κατοικία του Αβραάμ είχε γίνει στόχος ακροδεξιάς ομάδας μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Καμία άλλη γη» το 2024, η οποία ανέδειξε την παλαιστινιακή αντίσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Παίρνουμε ρίσκα σε ένα σύστημα που μας ευνοεί και έχει ως ιδρυτικό χαρακτηριστικό την εβραϊκή-ισραηλινή υπεροχή», δήλωσε ο Αβραάμ στην Guardian, προσθέτοντας: «Για τόσο πολλούς Παλαιστινίους, δεν είναι μια ακροδεξιά ομάδα αυτή που έρχεται στο σπίτι τους: είναι μπουλντόζες και όπλα χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ.

»Φανταστείτε έναν Παλαιστίνιο δημοσιογράφο στη Γάζα να προσπαθούσε να κάνει αυτό που κάναμε εμείς και να επικοινωνούσε με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το πιθανότερο είναι ότι θα δολοφονούνταν».

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε αρχικά στην ταινία «NAZA» δηλώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τις καταγγελίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ και επέκρινε τη χρήση ανώνυμων μαρτυριών, υποστηρίζοντας ότι οι ταυτότητες των πληροφοριοδοτών «δεν μπορούν να επαληθευτούν». Σε μεταγενέστερη απάντησή του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «οι καταγγελίες απαιτούν λεπτομερή απάντηση βασισμένη σε στοιχεία και όχι μια συνολική απόρριψη».

Η υποστήριξη προς τους δημιουργούς

Ορισμένες προσωπικότητες της ισραηλινής Αριστεράς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην ταινία και τους δημιουργούς της. Ο πρώην βουλευτής Γιουσέφ Τζαμπαρέν, πρόεδρος του αριστερού κόμματος Χαντάς, συνεχάρη τους σκηνοθέτες για τη βράβευσή τους, ευχαριστώντας τους επειδή έφεραν «αυτά τα φρικτά εγκλήματα και τη βάρβαρη πραγματικότητα στη Γάζα» ενώπιον εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε κύριο άρθρο της, η εφημερίδα Haaretz κάλεσε τους Ισραηλινούς να αντιμετωπίσουν αυτό που περιέγραψε ως την πραγματικότητα των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

«Προβάλλοντας την ταινία τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Αβραάμ και η Σορ προσπαθούν να αναγκάσουν τους Ισραηλινούς να αντιμετωπίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουν: ότι υπάρχει ένα μαύρο στίγμα στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα, για να το θέσουμε ήπια», έγραψε η Haaretz.