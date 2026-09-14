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Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο
Οικονομία
16:44 - 14 Σεπ 2026

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα επιδιώκει να περάσει από έναν προορισμό για τη φορολογική κατοικία εύπορων στελεχών σε έναν νέο διεθνή κόμβο για επενδυτικά κεφάλαια. Ήδη, τα πρώτα μεγάλα αμερικανικά funds δείχνουν να εξετάζουν σοβαρά τη μεταφορά δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έδρα διεθνών hedge funds και να ανταγωνιστεί το Λονδίνο δύσκολα θα αντιμετωπιζόταν ως ρεαλιστική. Πλέον, όμως, το σχέδιο αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη μορφή.

Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, προετοιμάζει το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό fund Verition Fund Management εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ακολουθήσει την ίδια πορεία.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την ανάπτυξη της Αθήνας ως χρηματοοικονομικού κέντρου, επιδιώκει να προσελκύσει όχι μόνο διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά και τράπεζες, δικηγορικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες, φορολογικούς συμβούλους, ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής και άλλους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να φέρουμε εταιρείες στην Ελλάδα», δήλωσε στην ελληνική εφημερίδα «Καθημερινή» ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο Ρόκος ανοίγει τον δρόμο

Την αρχή κάνει ο Κρις Ρόκος. Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, ενός από τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά hedge funds, μετέφερε τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Η εταιρεία που ίδρυσε διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 22 δισ. δολαρίων.

Για την Αθήνα, ωστόσο, το κρίσιμο στοίχημα είναι να μην περιοριστεί η μετακίνηση μόνο στην ιδιωτική φορολογική κατοικία των διαχειριστών. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ακολουθήσουν οι εταιρείες, οι επενδυτικές ομάδες και οι σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και μια κίνηση της Millennium θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Η εταιρεία του Ίζι Ένγκλαντερ διαχειρίζεται περισσότερα από 97 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Millennium βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές για τη δημιουργία του πρώτου γραφείου της στην Αθήνα. Μεταξύ των στελεχών που φέρονται να εξετάζουν τη μετακίνησή τους βρίσκεται ο Ραχούλ Τσόπρα, portfolio manager με έδρα σήμερα το Λονδίνο.

Η Millennium λειτουργεί με το λεγόμενο multi-manager model, στο οποίο τα κεφάλαια κατανέμονται σε περισσότερες από 360 σε μεγάλο βαθμό αυτόνομες επενδυτικές ομάδες. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους, γεγονός που σημαίνει ότι η δημιουργία παρουσίας στην Αθήνα θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρο τον κλάδο.

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