Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά

Το παράδειγμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και ιδιαίτερα η πολιτική αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Euractiv.

Ο κ. Δούκας φιλοξένησε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα την εκδήλωση «Η Δημοκρατία στις ρίζες της», η οποία διοργανώθηκε από το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES), καθώς και από τις ομάδες των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια ενίσχυσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά στροφή που καταγράφεται στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναγνώρισε ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετακινείται προς τα δεξιά, αποδίδοντας την εξέλιξη, μεταξύ άλλων, στην οικονομική πίεση, τη φτώχεια και την ανασφάλεια που, όπως υποστήριξε, προκαλούν οι δεξιές πολιτικές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνική δυσαρέσκεια διοχετεύεται στη συνέχεια προς τους μετανάστες, καθώς η ακροδεξιά επιχειρεί να τους καταστήσει υπεύθυνους για κοινωνικά προβλήματα.

«Στρέφουν την κοινωνική δυσαρέσκεια εναντίον των μεταναστών. Στην πραγματικότητα, οι δεξιές πολιτικές τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δούκας κάλεσε τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές και τις προοδευτικές δυνάμεις να παραμείνουν προσηλωμένοι στις πολιτικές τους αξίες και να μην ακολουθήσουν, όπως είπε, την επιλογή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) να μετακινεί την πολιτική του ατζέντα προς θέσεις που προσεγγίζουν την ακροδεξιά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ζοχράν Μαμντάνι, αλλά και σε δημάρχους πόλεων όπως η Βοστώνη και το Σιάτλ, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο συγκρουσιακή και τολμηρή πολιτική στάση απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το νέο μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ευρώπη: να είμαστε τολμηροί και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα κατά μέτωπο», σημείωσε.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία

Αναφερόμενος στην ελληνική πολιτική σκηνή και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που αναμένονται την άνοιξη του 2027, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ερώτηση του Euractiv σχετικά με το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν αντίθετη με τις αποφάσεις και τις πολιτικές αρχές του κόμματος.

Όπως ανέφερε, μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα συνιστούσε «υποχώρηση από τις θεμελιώδεις αξίες μας», θα «υπονόμευε τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας» και, τελικά, θα ήταν «καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ».