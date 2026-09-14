ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά
Αυτοδιοίκηση
15:48 - 14 Σεπ 2026

Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το παράδειγμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και ιδιαίτερα η πολιτική αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Euractiv.

Ο κ. Δούκας φιλοξένησε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα την εκδήλωση «Η Δημοκρατία στις ρίζες της», η οποία διοργανώθηκε από το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES), καθώς και από τις ομάδες των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια ενίσχυσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά στροφή που καταγράφεται στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναγνώρισε ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετακινείται προς τα δεξιά, αποδίδοντας την εξέλιξη, μεταξύ άλλων, στην οικονομική πίεση, τη φτώχεια και την ανασφάλεια που, όπως υποστήριξε, προκαλούν οι δεξιές πολιτικές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνική δυσαρέσκεια διοχετεύεται στη συνέχεια προς τους μετανάστες, καθώς η ακροδεξιά επιχειρεί να τους καταστήσει υπεύθυνους για κοινωνικά προβλήματα.

«Στρέφουν την κοινωνική δυσαρέσκεια εναντίον των μεταναστών. Στην πραγματικότητα, οι δεξιές πολιτικές τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δούκας κάλεσε τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές και τις προοδευτικές δυνάμεις να παραμείνουν προσηλωμένοι στις πολιτικές τους αξίες και να μην ακολουθήσουν, όπως είπε, την επιλογή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) να μετακινεί την πολιτική του ατζέντα προς θέσεις που προσεγγίζουν την ακροδεξιά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ζοχράν Μαμντάνι, αλλά και σε δημάρχους πόλεων όπως η Βοστώνη και το Σιάτλ, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο συγκρουσιακή και τολμηρή πολιτική στάση απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το νέο μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ευρώπη: να είμαστε τολμηροί και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα κατά μέτωπο», σημείωσε.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία

Αναφερόμενος στην ελληνική πολιτική σκηνή και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που αναμένονται την άνοιξη του 2027, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ερώτηση του Euractiv σχετικά με το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν αντίθετη με τις αποφάσεις και τις πολιτικές αρχές του κόμματος.

Όπως ανέφερε, μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα συνιστούσε «υποχώρηση από τις θεμελιώδεις αξίες μας», θα «υπονόμευε τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας» και, τελικά, θα ήταν «καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη
Πολιτική

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

«Too much» ακόμα και για τη Θάτσερ ο Μαρινάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

«Too much» ακόμα και για τη Θάτσερ ο Μαρινάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών
Πολιτική

Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/09/2026 - 19:39

Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Το FutuReady Greece ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Εργασιακά
14/09/2026 - 19:23

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 19:21

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές

Πολιτική
14/09/2026 - 19:10

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/09/2026 - 19:07

Παπάδες vs Μαθητές

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 19:03

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 18:58

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:52

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:48

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 18:44

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:40

Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 18:33

Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:31

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:27

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Υγεία
14/09/2026 - 18:25

Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Πολιτική
14/09/2026 - 18:10

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:06

European Forum Alpbach: Η πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:02

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:54

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1%, πίεση στις βιομηχανικές μετοχές

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:43

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Πολιτική
14/09/2026 - 17:30

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 17:24

Net Billing: Νέο πλαίσιο για φθηνότερο ρεύμα – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:20

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:09

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 16:59

Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 17:12

Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Πολιτική
14/09/2026 - 16:56

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Οικονομία
14/09/2026 - 16:44

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:43

Βρετανία: Κοινό μέτωπο Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας - «H εποχή του Γουέστμινστερ πλησιάζει στο τέλος της»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ