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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις
15:45 - 14 Σεπ 2026

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και εθελοντές.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να ενισχύσει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας υδροφόρες για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς σήμερα (14/9), περίπου στις 15:00.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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