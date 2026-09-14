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POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
14:50 - 14 Σεπ 2026

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρωτεύουσες της ΕΕ απέτυχαν τη Δευτέρα (14/9) να παρατείνουν ένα από τα καθεστώτα κυρώσεων του μπλοκ κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσαν στο POLITICO πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Πιο αναλυτικά, τρεις από αυτούς ανέφεραν ότι οι πρεσβευτές της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκ νέου αργότερα τη Δευτέρα για να συνεχίσουν τη συζήτηση.

Σημειώνεται ότι οι πρεσβευτές που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες έπρεπε να καταλήξουν σε ομόφωνη συμφωνία τη Δευτέρα, καθώς το συγκεκριμένο καθεστώς - το οποίο αφορά το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων περίπου 3.000 φυσικών προσώπων και εταιρειών - εκπνέει την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, η Σλοβακία έχει ζητήσει από την ΕΕ να αφαιρέσει από τη λίστα κυρώσεων δύο πλούσιους Ρώσους επιχειρηματίες, τον Αλισέρ Ουσμάνοφ και τον Μιχαήλ Φρίντμαν. Η Γαλλία φέρεται να επιχείρησε να διαμορφώσει έναν συμβιβασμό, προτείνοντας να αφαιρεθεί από τη λίστα μόνο ο Ουσμάνοφ.

Οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν απρόθυμες να εξετάσουν την αφαίρεση οποιουδήποτε προσώπου από τη λίστα, την ώρα που η Ρωσία εκτοξεύει αριθμό-ρεκόρ πυραύλων εναντίον ουκρανικών στόχων και αμάχων. Ένας από τους διπλωμάτες δήλωσε ότι «με φόντο την αύξηση των υβριδικών απειλών και τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μόλις 1 χιλιόμετρο από τα πολωνικά σύνορα, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Γαλλία ζητά πράγματι κάτι τέτοιο».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το POLITICO, ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορά τη διάρκεια της παράτασης των μέτρων: αν θα ανανεωθούν για έξι μήνες, όπως συνηθίζεται από το 2014, ή για 12 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σλοβακία δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη μεγαλύτερη διάρκεια.

Γάλλος διπλωμάτης δήλωσε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα εθνικής ασφάλειας και επιθυμούμε να ανταποκριθούμε θετικά σε διεθνείς εταίρους που μας έχουν προσεγγίσει σχετικά με τον κ. Ουσμάνοφ».

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