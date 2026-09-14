ΔΟΕ: Πάνω από 8.500 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία με το «καλημέρα»

Πάνω από 1.000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής στα σχολεία της χώρας, ενώ οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5.000. Με βάση την έως τώρα καταγραφή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), τα συνολικά κενά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία υπερβαίνουν τις 8.500, ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΔΟΕ σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 1.370 κενά στη Γ’ Αθήνας, περίπου 800 στην Α’ Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 στην Ανατολική Αττική, 412 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 στο Ηράκλειο και περισσότερα από 300 στα Χανιά.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, ανέφερε ότι και η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα για το δημόσιο σχολείο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για αποτέλεσμα μιας «συνειδητής πολιτικής υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης», η οποία αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως κόστος και λειτουργεί με βασικό κριτήριο την εξοικονόμηση. Παράλληλα, τόνισε ότι τα εκπαιδευτικά κενά δεν αποτελούν απλώς αριθμητικά δεδομένα, αλλά συνιστούν «μορφωτικό πλήγμα».

Σχολιάζοντας τους μόνιμους διορισμούς που έγιναν κατά τη φετινή χρονιά, ο κ. Βουρδουμπάς επισήμανε ότι η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και εκείνων που διορίστηκαν μόνιμα διαμορφώθηκε και πάλι στο ένα προς ένα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συνειδητή πολιτική στοιβάγματος μαθητών». Όπως εξήγησε, ενώ ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί κατά 29.000, δεν παρατηρείται αντίστοιχη βελτίωση στην αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Αντίθετα, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών μέσα στις τάξεις, ενώ παράλληλα προχωρούν συγχωνεύσεις τμημάτων και συμπτύξεις σχολικών μονάδων.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ αναφέρθηκε ακόμη στο πρόβλημα στέγασης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός πως μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να υποδέχεται 40 εκατομμύρια τουρίστες αδυνατεί να εξασφαλίσει στέγη για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ως έργο να μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.

Όπως ανέφερε επίσης, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά σημειώθηκε ιστορικά υψηλή αύξηση στις παραιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες ξεπέρασαν τις 2.000. Την ίδια στιγμή, καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση, κατά 21.000, στον αριθμό των αιτήσεων για τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τις σχολικές υποδομές, ο κ. Βουρδουμπάς υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων παραμένουν περιορισμένα. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», έκανε λόγο για παρεμβάσεις περιορισμένης κλίμακας, χαρακτηρίζοντάς τες «μερεμέτια». Όπως είπε, για τη φετινή χρονιά προβλέπονται εργασίες σε 238 σχολεία, σε σύνολο περίπου 14.000 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το 4ο, το 5ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου παραμένουν κλειστά και δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επαναλειτουργήσουν. Τα συγκεκριμένα σχολεία είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ωστόσο οι προβλεπόμενες εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

Τέλος, η ΔΟΕ εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης απεργιακής κινητοποίησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Μεταξύ των αιτημάτων της είναι η άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, η θέσπιση ανώτατου αριθμού 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και 20 μαθητών στα δημοτικά σχολεία, καθώς και η εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.