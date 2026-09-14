Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της σε υποδομές που συνδέονται με τον εφοδιασμό της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε σε αποθήκη στην πόλη Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου. Η αστυνομία δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», ανέφερε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης, στις οποίες διακρίνεται ένα μικρό πλίνθινο κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Τους τελευταίους μήνες, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα όσο και σε κρίσιμες υποδομές εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά από τα οποία το Κίεβο δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.

Οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει και τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την Ουκρανία.

Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί επίσης μεταλλουργικές επιχειρήσεις, που αποτελούν έναν ακόμη βασικό πυλώνα της ουκρανικής οικονομίας, καθώς και κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες, σιδηροδρομικές υποδομές και μεγάλες αποθήκες, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για τον χειμώνα.

Την ίδια στιγμή, τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασμού, ως αντίποινα για τα πλήγματα της Μόσχας.