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Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα
13:27 - 14 Σεπ 2026

Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν τη ραγδαία άνοδό τους τη Δευτέρα (14/9), καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και τα πλήγματα σε πλοία στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά.      

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 3,43 δολάρια, ή 2,54%, στα 107,23 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν άνοδο 3,49 δολαρίων, ή 2,46%, στα 102,52 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 9% την περασμένη εβδομάδα, καθώς κλιμακώθηκαν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο και να αγγίζει περίπου τα 110 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Επισημαίνεται ότι η άνοδος αυτή οδήγησε τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ πάνω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά στην ιστορία, προκαλώντας έκκληση από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές παραγωγής ντίζελ.

Στο ίδιο φόντο, οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων έχουν δεχθεί πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν επανειλημμένα ανέβει σε νέα υψηλά πολλών ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους. Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού, ο οποίος επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ και να διοχετεύει τις εξαγωγές της μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, απειλεί έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Με τον αγωγό εκτός λειτουργίας, το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα διαθέτει αποθέματα που επαρκούν μόλις για πέντε έως επτά ημέρες εξαγωγών, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, έφτασαν την Παρασκευή στο στρατηγικής σημασίας νησί Περίμ, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να εδραιώσουν τον έλεγχό τους πάνω από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Την ίδια ώρα, ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει, ανακοίνωσε την Κυριακή η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο που επλήγη στα ανοικτά των ιρανικών ακτών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ανέφερε την Κυριακή μέσω X ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συνάντηση στο Ομάν μεταξύ των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, με αντικείμενο τη συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε.

«Εάν δεν σταματήσουν οι πόλεμοι που επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου και δεν αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο πρόβλημα της δυναμικότητας των διυλιστηρίων, η αγορά αναρωτιέται πού μπορεί να βρεθεί ένα “εμβόλιο” απέναντι σε ένα Brent στα 120 δολάρια», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς, παραπέμποντας στις διακοπές λειτουργίας ρωσικών διυλιστηρίων και στη μείωση των αποθεμάτων.

«Αλματώδης» αύξηση στο φυσικό αέριο - Σημαντικές απώλειες στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν τεράστια άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) κατά 5% στα 83,50 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, σημαντικές απώλειες καταγράφονται στα πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα, ο χρυσός χάνει 1,92% στα 4,324.12 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει απώλειες 3,28% στα 63,05 δολάρια η ουγγιά. Σημαντική δε πτώση καταγράφει και ο χαλκός κατά 1,82% στα 6,4303 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται σημαντικά κατά 0,52% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1538 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,33% με την ισοτιμία στα 1,3463 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8558 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 13:28
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