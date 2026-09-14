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Μαθητές χωρίς βασικές δεξιότητες, ενήλικες-θύματα των fake news
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
15:01 - 14 Σεπ 2026

Μαθητές χωρίς βασικές δεξιότητες, ενήλικες-θύματα των fake news

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Πέσαμε πάλι από τα σύννεφα με τις χαμηλές πτήσεις των Ελλήνων μαθητών στο διαγωνισμό του PISA και ψάχνουμε να βρούμε «τι φταίει», ενώ η απάντηση είναι προφανής: Φταίει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ναι, η ζωή έχει αλλάξει και τα παιδιά διαβάζουν λιγότερα βιβλία και είναι «κολλημένα» με τα κινητά τους, αλλά ακόμα περισσότερο «κολλημένα» είναι τα ελληνικά σχολεία και η μεθοδολογία της δικής μας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα παιδιά μαθαίνουν εξισώσεις αλλά όχι διαίρεση, ενώ στη γλώσσα παπαγαλίζουν «τα αντίθετα» χωρίς, όμως, να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν.

Για να σταθούμε ιδιαίτερα στην Κατανόηση Κειμένου, το 43,8% των Ελλήνων μαθητών δεν έχει κατακτήσει το βασικό επίπεδο, ακόμα κι αν έχει τελειώσει το Λύκειο. Ε, δεν μπορεί να φταίνε μόνο τα κινητά και τα παιδιά. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά στις σχολικές αίθουσες.

Το ελληνικό σχολείο παράγει πολίτες που δεν κατανοούν τι διαβάζουν, δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν σε μία σοβαρή κουβέντα και φυσικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τσουνάμι της πληροφορίας με το οποίο βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι.

Και επιμένουμε πως το πρόβλημα είναι τα σχολεία γιατί δεν το έχουν μόνο οι σημερινοί μαθητές, αλλά και οι απόφοιτοι εδώ και πολλά χρόνια.

Γιατί σχεδόν παράλληλα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA ήρθαν και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν πως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των πολιτών που ελέγχουν την αξιοπιστία πληροφοριών που συναντούν σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ή στα social media.

Με απλά λόγια οι Έλληνες καταπίνουν αμάσητα τα fake news που τους... σερβίρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλο Ευρωπαίο πολίτη.

Μόλις το 9,78% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ελλάδα δήλωσε ότι ελέγχει την ορθότητα όσων διαβάζει ή ακούει, έναντι 29,16% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Δεν βαριούνται να κάνουν fact checking απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει. Δεν βλέπουν την... παγίδα.

Οι Έλληνες δηλαδή σε ποσοστό 90% δεν έχουν ουσιαστικά ορθή κριτική σκέψη ώστε να προβληματιστούν και να το ψάξουν λιγο παραπάνω. Αφήστε που προφανώς δεν γνωρίζουν πώς να διασταυρώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία. Και ασφαλώς, αυτή η έλλειψη δεξιοτήτων συνδέεται με την Παιδεία που λαμβάνουν.

Προς επιβεβαίωση αυτής της διαπίστωσης πρέπει να σημειωθεί πως το 2023 ποσοστό των Ελλήνων και Ελληνίδων που κατανάλωνε fake news χωρίς να το καταλαβαίνει βρισκόταν στο 18,66%. Μέσα σε δύο χρόνια μειώθηκε κατά 8,88 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή σχεδόν κατά το ήμισυ. Και έτσι σήμερα λιγότερο από το 10% των πολιτών της χώρας μας μπορεί να ξεχωρίσει ένα ψέμα ή οποιαδήποτε προπαγάνδα από ένα πραγματικό γεγονός.

Για όποιον/α δεν κατάλαβε: Οι μαθητές που υστερούν σήμερα στις βασικές δεξιότητες, αύριο γίνονται ενήλικες-θύματα των fake news.

Το σχολείο δεν προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες να αμφισβητούν και να ερευνούν, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (9,78%) στην ΕΕ στην επαλήθευση πληροφοριών.

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