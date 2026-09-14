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Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:20 - 14 Σεπ 2026

Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas

Reporter.gr Newsroom
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Οι καθημερινές αγορές μπορούν να γίνουν το εισιτήριό σου για μία εμπειρία ζωής. Η Πειραιώς και η Visa δίνουν στους κατόχους πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία μοναδική κλήρωση για να διεκδικήσουν τη μοναδική εμπειρία να ζήσουν από κοντά το Grand Prix στο Las Vegas.

Τι περιλαμβάνει το έπαθλο

Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό VIP πακέτο φιλοξενίας που περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του αγώνα από διακεκριμένη θέση.
  • Αποκλειστικές εμπειρίες και δώρα.
  • Αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
  • Διαμονή πέντε διανυκτερεύσεων με πρωινό.
  • Prepaid Visa αξίας 400 USD.

Πώς συμμετέχεις

Κάθε αγορά αξίας 50€ και άνω που πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα Visa της Πειραιώς αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές από 24 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα Visa της Πειραιώς στις καθημερινές σου συναλλαγές, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνεις και αυξάνεις τις πιθανότητές σου να είσαι ένας από τους τρεις μεγάλους νικητές.

Τώρα οι αγορές σου με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς δεν προσφέρουν μόνο ευκολία και ασφάλεια αλλά μπορούν και να σε φέρουν στην καρδιά της αγωνιστικής δράσης.

Ζήσε την απόλυτη VIP εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa.

Φαντάσου να βρίσκεσαι στο Las Vegas, να παρακολουθείς από προνομιακές θέσεις έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες του παγκόσμιου motorsport και να ζεις αποκλειστικές εμπειρίες μαζί με τη Visa Cash App Racing Bulls.

Αυτό ακριβώς προσφέρουν η Πειραιώς και η Visa σε τρεις τυχερούς κατόχους πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς.

Κάθε αγορά από 50€ και άνω έως 30/09/26 μετατρέπεται σε μία συμμετοχή στην κλήρωση, δίνοντας σου τη δυνατότητα να διεκδικήσεις ένα διπλό VIP πακέτο φιλοξενίας στο Las Vegas με μετακινήσεις, διαμονή, δώρα και Prepaid Visa αξίας 400 USD.

Μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεκινά από τις καθημερινές σου συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς.

{https://www.youtube.com/watch?v=IVJHD08O0Zo}

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