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Coca-Cola Τρία Έψιλον και Γιατροί του Κόσμου: 12.000 γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:35 - 14 Σεπ 2026

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Γιατροί του Κόσμου: 12.000 γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενώνει, για ακόμη μια χρονιά, τις δυνάμεις της με τους Γιατρούς του Κόσμου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαχρονική της δέσμευση να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Συνεχίζοντας να στηρίζει σταθερά το πολύτιμο έργο της Οργάνωσης, η εταιρεία προσφέρει 12.000 γεύματα σε ευάλωτες οικογένειες σε περιοχές ανά την Ελλάδα.

Φέτος, η πρωτοβουλία καλύπτει περιοχές της Αττικής, Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας. Στην Αττική, οι ενέργειες επικεντρώνονται σε ευάλωτες οικογένειες στο Πέραμα, τις οποίες η δράση στηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Στη Βόρεια Ελλάδα, η υποστήριξη εστιάζει στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Οργάνωσης και τις οικογένειες που φροντίζει. Στη Δυτική Ελλάδα οι δράσεις αγκαλιάζουν περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, φτάνοντας εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Η Τζώρτζια Λιάσκου, Portfolio Integration Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Όταν επιχειρήσεις με κοινές αξίες ενώνουν τις δυνάμεις τους με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να δημιουργούν ουσιαστικό και διαρκές κοινωνικό αντίκτυπο. Φέτος, μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου, μετατρέπουμε για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, εξασφαλίζοντας μια ουσιαστική ανάσα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ελπίδας για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».

Η Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, συμπλήρωσε: «Το πρώτο και αδιαπραγμάτευτο βήμα για την προάσπιση της υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι η διασφάλιση βασικών ειδών διατροφής για όλους. Στους Γιατρούς του Κόσμου, η καθημερινή μας παρουσία στις τοπικές κοινωνίες μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτες οικογένειες. Με την πολύτιμη συνδρομή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ενισχύεται ουσιαστικά η επιχειρησιακή μας ικανότητα στο πεδίο, μετατρέποντας την κοινωνική ευαισθησία σε πράξη φροντίδας».

Μπορείτε να στηρίξετε και εσείς τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes και Amita στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

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