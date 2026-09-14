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Σνάμπελ (ΕΚΤ): «Αρκετά ανησυχητικό» το ενεργειακό ράλι – Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις
15:59 - 14 Σεπ 2026

Σνάμπελ (ΕΚΤ): «Αρκετά ανησυχητικό» το ενεργειακό ράλι – Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας εξέφρασε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ενεργειακό σοκ στον πληθωρισμό.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας είναι αρκετά ανησυχητικές», δήλωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο πετρέλαιο.

«Δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το ντίζελ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η δυναμικότητα διύλισης έχει μειωθεί δραστικά και δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα».

Η Σνάμπελ, η οποία μίλησε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τη Γερμανίδα υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, στάθηκε ιδιαίτερα και στην πορεία των τιμών του φυσικού αερίου.

Όπως τόνισε, οι περιορισμένες ποσότητες που βρίσκονται σήμερα αποθηκευμένες στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό με την Ασία για τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αποτελούν παράγοντες που εντείνουν την ανησυχία.

Αυξημένοι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

Οι νέες επισημάνσεις της Σνάμπελ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, εξέλιξη που έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μετατοπιστεί προς τα πάνω, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο το ενεργειακό σοκ να ενταθεί και να μετακυλιστεί στις τιμές και τους μισθούς σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προβλέπεται σήμερα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φυσικό αέριο. Οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω σε περίπτωση νέων διαταραχών στην προσφορά ή ενός ασυνήθιστα ψυχρού χειμώνα, ειδικά εάν τα αποθέματα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Στην Ευρώπη, το κόστος του φυσικού αερίου έχει ήδη τριπλασιαστεί από τις αρχές του έτους, ενώ περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Στο επίκεντρο οι επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ

Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ υπογραμμίζει πως οι αποφάσεις της θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και χωρίς προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων, αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θεωρείται το πιθανότερο χρονικό σημείο για μια τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, χωρίς να αποκλείεται εντελώς το ενδεχόμενο μιας κίνησης ήδη από τον Οκτώβριο.

Η Σνάμπελ χαρακτήρισε την αύξηση των επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας «ένα είδος λογικής αντίδρασης» απέναντι στην αναμενόμενη απόκλιση του πληθωρισμού από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ, ελλείψει, όπως είπε, κατάλληλων μέτρων νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

«Το αν αυτό αρκεί, θα πρέπει να το δούμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ αξιολογεί την κατάσταση σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, με ιδιαίτερη έμφαση στον δομικό πληθωρισμό, αλλά και στις εξελίξεις στις τιμές των μη ενεργειακών αγαθών και των υπηρεσιών.

«Οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν», κατέληξε.

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