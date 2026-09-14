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Bloomberg: «Όχι» της ΕΕ στο αίτημα του τραπεζικού κλάδου για διαχωρισμό των μεταρρυθμίσεων
Ειδήσεις
16:13 - 14 Σεπ 2026

Bloomberg: «Όχι» της ΕΕ στο αίτημα του τραπεζικού κλάδου για διαχωρισμό των μεταρρυθμίσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, απέρριψε τα αιτήματα των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης να διαχωρίσει η Βρυξέλλες στα δύο την εμβληματική πρόταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού κλάδου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σχετικά με το παρασκήνιο της παραπάνω απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο μια πολυαναμενόμενη πρόταση για την αναμόρφωση του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, σε επιστολή τους την περασμένη εβδομάδα, οι επικεφαλής 11 τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Santander, η BNP Paribas και η UBS, ζήτησαν να προχωρήσουν ταχύτερα οι μεταρρυθμίσεις στους κεφαλαιακούς κανόνες, αντί να αναμένουν την επίτευξη συμφωνίας για ένα επί μακρόν μπλοκαρισμένο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες ζητούν επίσης την άμεση επιβολή μορατόριουμ σε οποιεσδήποτε αυξήσεις κεφαλαίων, όσο η Ένωση προωθεί τις σχετικές προτάσεις.

Η Αλμπουκέρκε απέρριψε την άποψη ότι υπάρχει κάποιο «εύκολο κέρδος» που θα μπορούσε να αποκοπεί από τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας, σε δηλώσεις της στο Bloomberg Television, ότι η Ευρώπη εξυπηρετείται καλύτερα από μια ενιαία δέσμη μέτρων για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

«Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, πρέπει να το δούμε ως ένα ενιαίο πακέτο, επειδή όλα συνδέονται μεταξύ τους», δήλωσε στον Στίβεν Κάρολ.

Η Πορτογαλίδα επίτροπος ήταν επίσης σαφής ότι τα προβλήματα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα σχετίζονται με το μέγεθος των τραπεζών και όχι με τους υπερβολικά αυστηρούς κεφαλαιακούς κανόνες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις τράπεζες, τις θέτουν σε μειονεκτική θέση έναντι των αμερικανικών.

«Μεγάλες συμφωνίες μεταξύ τραπεζών από διαφορετικά κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο μέγεθος και η διασυνοριακή δραστηριοποίηση θα ωφελήσουν τελικά τους πελάτες», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι δουλειά της Επιτροπής να αποφασίσει αν οι τράπεζες θα πρέπει να είναι μεγάλες ή μικρές», ωστόσο είναι σημαντικό «να διαθέτουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν θα εμποδίζει τις βιώσιμες επιχειρηματικές συμφωνίες που οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους».

Οι δηλώσεις της έρχονται έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ πολιτικών και τραπεζικών στελεχών στη Γερμανία και την Ιταλία σχετικά με το σχέδιο της UniCredit να εξαγοράσει την Commerzbank.

Η εξαγορά θεωρείται κομβική δοκιμασία για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, αν και τράπεζες όπως η Erste της Αυστρίας και η Santander της Ισπανίας, η οποία προχώρησε σε συμφωνία στην Πολωνία, έχουν δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί.

Η Πορτογαλίδα επίτροπος δήλωσε επίσης ότι ένα σχέδιο για τον εξορθολογισμό της εποπτείας των ευρωπαϊκών αγορών είναι «πιθανό» να περιοριστεί, μετά τις πιέσεις των Ευρωπαίων νομοθετών για σαρωτικές αλλαγές.

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