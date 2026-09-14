Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για το επίδομα ανεργίας επανήλθε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με τον τομεάρχη Εργασίας, Παύλο Χρηστίδη, να απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Με αφορμή την αναφορά του κ. Μαρινάκη ότι οι σχετικές τοποθετήσεις του αποτελούν προσωπικές απόψεις, ο Παύλος Χρηστίδης τον καλεί να εξηγήσει αναλυτικά τι ακριβώς εννοεί και ποια είναι η θέση του για το επίδομα ανεργίας.

«Αφού ο κ. Μαρινάκης έχει προσωπικές απόψεις, ας απαντήσει αναλύοντας τις θέσεις του», αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

«Το επίδομα ανεργίας είναι κοινωνικό δικαίωμα ή προνόμιο; Ο άνεργος θα χάνει το επίδομά του αν δεν βρει δουλειά; Για πόσο διάστημα; Με ποιους όρους; Σε ποια δουλειά; Με ποιον μισθό;».

Ο Παύλος Χρηστίδης απαντά παράλληλα στις αναφορές περί «κοπτοραπτικής», τονίζοντας ότι «κοπτοραπτική δεν είναι να θυμίζεις τι είπε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος».

«Κοπτοραπτική είναι να λες “προσωπική άποψη” αφού πρώτα άνοιξες εσύ ο ίδιος τη συζήτηση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ αφήνει, τέλος, αιχμές και για τη διαφοροποίηση της αρμόδιας υπουργού από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εκτός εάν η συζήτηση περί κοπτοραπτικής δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά την αρμόδια υπουργό, η οποία διευκρίνισε ότι οι απόψεις Μαρινάκη είναι προσωπικές», καταλήγει στη δήλωσή του.