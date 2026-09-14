Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Με αφορμή την αναφορά του κ. Μαρινάκη ότι οι σχετικές τοποθετήσεις του αποτελούν προσωπικές απόψεις, ο Παύλος Χρηστίδης τον καλεί να εξηγήσει αναλυτικά τι ακριβώς εννοεί και ποια είναι η θέση του για το επίδομα ανεργίας.
«Αφού ο κ. Μαρινάκης έχει προσωπικές απόψεις, ας απαντήσει αναλύοντας τις θέσεις του», αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:
«Το επίδομα ανεργίας είναι κοινωνικό δικαίωμα ή προνόμιο; Ο άνεργος θα χάνει το επίδομά του αν δεν βρει δουλειά; Για πόσο διάστημα; Με ποιους όρους; Σε ποια δουλειά; Με ποιον μισθό;».
Ο Παύλος Χρηστίδης απαντά παράλληλα στις αναφορές περί «κοπτοραπτικής», τονίζοντας ότι «κοπτοραπτική δεν είναι να θυμίζεις τι είπε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος».
«Κοπτοραπτική είναι να λες “προσωπική άποψη” αφού πρώτα άνοιξες εσύ ο ίδιος τη συζήτηση», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ο Τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ αφήνει, τέλος, αιχμές και για τη διαφοροποίηση της αρμόδιας υπουργού από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
«Εκτός εάν η συζήτηση περί κοπτοραπτικής δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά την αρμόδια υπουργό, η οποία διευκρίνισε ότι οι απόψεις Μαρινάκη είναι προσωπικές», καταλήγει στη δήλωσή του.