Θεσσαλονίκη: Πάνω από 5.000 πολίτες συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Συνολικά 5.124 πολίτες συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Η αυξημένη συμμετοχή ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για την άμεση σύνδεση των ατόμων που αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο του διημέρου πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες επαφές και συναντήσεις μεταξύ υποψηφίων και εκπροσώπων περισσότερων από 100 επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία, να πληροφορηθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να εξετάσουν συγκεκριμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Από τη διαδικασία προέκυψαν συνολικά 6.025 βιογραφικά που κάλυπταν τις προϋποθέσεις των θέσεων που προσφέρονταν, ενώ 932 υποψήφιοι πέρασαν στο επόμενο στάδιο και προκρίθηκαν για δεύτερη συνέντευξη. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της διοργάνωσης, καθώς εκατοντάδες συμμετέχοντες βρίσκονται πλέον πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας.

Θετική ήταν παράλληλα η εικόνα που σχημάτισαν οι επιχειρήσεις για τους υποψηφίους. Οι εργοδότες αξιολόγησαν τους συμμετέχοντες ως καταρτισμένους και κατάλληλα προετοιμασμένους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι διαθέτουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας», η ΔΥΠΑ προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να έρθουν σε απευθείας επαφή με εργοδότες, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίσουν υποψηφίους που διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Με τη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η ΔΥΠΑ συνεχίζει την προσπάθειά της να μετατρέπει την αναζήτηση εργασίας σε πραγματικές και συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο συνάντησης για υποψηφίους και επιχειρήσεις που έχουν πραγματικές ανάγκες στελέχωσης.

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τη διοργάνωση των «Ημερών Καριέρας» σε ολόκληρη τη χώρα, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης των πολιτών στην απασχόληση και παράλληλα υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται.