Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης

Την εκτίμηση ότι η επίθεση σε τρένο στην Ουκρανία αποτελεί ένδειξη της, όπως τη χαρακτήρισε, «απελπισίας» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει τον τρομερό πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters, αναφερόμενος στην επίθεση.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τις επιλογές για να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει πως οι προσπάθειες να προκληθούν διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας δεν πρόκειται να επιτύχουν.

«Ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα καταφέρει να μας διχάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει «όλες τις επιλογές αντίδρασης» απέναντι στις υβριδικές απειλές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές κινήσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντοτε ορατές ή να ανακοινώνονται δημόσια.

«Δεν θα είναι πάντα ορατές και δημόσιες. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις Ρούτε έρχονται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών στους κόλπους της Συμμαχίας για τις επιθέσεις και τις υβριδικές ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία, με το ΝΑΤΟ να επαναλαμβάνει ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν ενωμένα απέναντι στις σχετικές απειλές.