ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης
Ειδήσεις
16:16 - 14 Σεπ 2026

Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την εκτίμηση ότι η επίθεση σε τρένο στην Ουκρανία αποτελεί ένδειξη της, όπως τη χαρακτήρισε, «απελπισίας» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει τον τρομερό πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters, αναφερόμενος στην επίθεση.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τις επιλογές για να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει πως οι προσπάθειες να προκληθούν διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας δεν πρόκειται να επιτύχουν.

«Ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα καταφέρει να μας διχάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει «όλες τις επιλογές αντίδρασης» απέναντι στις υβριδικές απειλές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές κινήσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντοτε ορατές ή να ανακοινώνονται δημόσια.

«Δεν θα είναι πάντα ορατές και δημόσιες. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις Ρούτε έρχονται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών στους κόλπους της Συμμαχίας για τις επιθέσεις και τις υβριδικές ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία, με το ΝΑΤΟ να επαναλαμβάνει ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν ενωμένα απέναντι στις σχετικές απειλές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια
Ειδήσεις

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια

Η Ρωσία χτύπησε ουκρανικό τρένο λίγο μετά την αποβίβαση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων
Ειδήσεις

Η Ρωσία χτύπησε ουκρανικό τρένο λίγο μετά την αποβίβαση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
14/09/2026 - 16:44

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:43

Βρετανία: Κοινό μέτωπο Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας - «H εποχή του Γουέστμινστερ πλησιάζει στο τέλος της»

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:43

Λιμάνι Ραφήνας: Ελαφριά πρόσκρουση του «Super Express» στον προβλήτα

Οικονομία
14/09/2026 - 16:32

Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης – Θα στηρίξουμε τους πολίτες

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:29

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο φως νέα στοιχεία που «καίνε» τους δύο γιατρούς

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:16

Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:13

Bloomberg: «Όχι» της ΕΕ στο αίτημα του τραπεζικού κλάδου για διαχωρισμό των μεταρρυθμίσεων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/09/2026 - 16:04

Νέες αγορές και μεγαλύτερες φιλοδοξίες: Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

Magazino
14/09/2026 - 16:00

ΚΥΜΑΤΑ 2026: Από τον κίνδυνο ακύρωσης σε δέκα ημέρες γεμάτες κόσμο και πολιτισμό

Ειδήσεις
14/09/2026 - 15:59

Σνάμπελ (ΕΚΤ): «Αρκετά ανησυχητικό» το ενεργειακό ράλι – Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 15:48

Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά

Ειδήσεις
14/09/2026 - 15:45

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Οικονομία
14/09/2026 - 15:39

Ελληνική οικονομία: Τι θα «εκτοξεύσει» τον πληθωρισμό στο 3,6% το 2026

Magazino
14/09/2026 - 15:27

Guardian: Το Ισραήλ απειλεί τους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Naza» με αφαίρεση υπηκοότητας

Οικονομία
14/09/2026 - 15:05

Πιερρακάκης: Η εποχή για τράπεζες «χωρίς σύνορα» και μεγάλα ευρωπαϊκά deals είναι εδώ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14/09/2026 - 15:01

Μαθητές χωρίς βασικές δεξιότητες, ενήλικες-θύματα των fake news

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:54

ΔΟΕ: Πάνω από 8.500 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία με το «καλημέρα»

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:50

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:31

Chevron: Νέα ανοίγματα από Ελλάδα μέχρι Αργεντινή – Πού αναζητά επενδύσεις

Νομίσματα
14/09/2026 - 14:23

Ανθεκτικά τα crypto παρά τις διεθνείς πιέσεις – Μια «ανάσα» από τα $78.000 το Bitcoin

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/09/2026 - 14:20

Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:14

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Σ2 Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων λόγω τεχνικών εργασιών

Πολιτική
14/09/2026 - 14:00

Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις του

Ειδήσεις
14/09/2026 - 13:43

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 13:35

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Γιατροί του Κόσμου: 12.000 γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εργασιακά
14/09/2026 - 13:30

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 5.000 πολίτες συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 13:27

Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/09/2026 - 13:26

Στουρνάρας: Fake news οι φήμες για υπερδανεισμό και συστημικό κίνδυνο μεγάλης ελληνικής εταιρείας

Πολιτική
14/09/2026 - 13:09

«Too much» ακόμα και για τη Θάτσερ ο Μαρινάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 12:58

Γερμανία: Πρωτιά CDU στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας – «Εκρηκτική» άνοδος της AfD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ