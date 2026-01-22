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Τάσεις ανάκαμψης στις ασιατικές αγορές μετά την στροφή Τραμπ στη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
09:39 - 22 Ιαν 2026

Τάσεις ανάκαμψης στις ασιατικές αγορές μετά την στροφή Τραμπ στη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές στην Ασία ανέκαμψαν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ,ο ιαπωνικός Nikkei κινείται ανοδικά κατά 1,76% στις 53.701,00 μονάδες, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε κέρδη 0,75% στις 8.848,70 μονάδες και ο Kopsi της Ν. Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,87% στις 4.8952,53 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 26.599,50 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε κέρδη 0,14% στις 4.122,58 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε με άνοδο 0,51% στις 14.327,05 μονάδες.

Η Samsung SDI, κατασκευάστρια μπαταριών, σημείωσε άλμα 18,67%, ο όμιλος Doosan ενισχύθηκε κατά 9,09%, ενώ η βαριά χαρτί Samsung Electronics κατέγραψε άνοδο 1,87%.

Παράλληλα, η οικονομία της Ν. Κορέας συρρικνώθηκε απροσδόκητα κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση την περίοδο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2022. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους επιβραδύνθηκε στο 1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, όταν η οικονομική δραστηριότητα είχε συρρικνωθεί κατά 0,7% λόγω της πανδημίας.

Τέλος, η Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία του εμπορικού της ισοζυγίου για τον Δεκέμβριο, με την αύξηση των εξαγωγών κατά 5,1% να υπολείπεται των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

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